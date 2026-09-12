VUČIĆ DANAS OBILAZI RADOVE: Predsednik na terenu kod Mladenovca, prati napredak izgradnje brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će obići radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe", u blizini Mladenovca, najavljeno je iz Predsedništva Srbije. Obilazak radova zakazan je za 10 časova.
Brza saobraćajnica "Vožd Karađorđe" biće duga oko 83 kilometra, a vrednost ugovora za njenu izgradnju iznosi 1,3 milijarde evra.
Komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju ove saobraćajnice potpisani su 7. maja u Beogradu sa kineskom kompanijom Šandong, uz prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Ugovore su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.
Projekat izgradnje državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.
Planirano je da ova brza saobraćajnica poveže centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i sa autoputevima E-75 i E-763.
Kurir.rs