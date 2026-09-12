U javnosti se pojavio još jedan arhivski snimak koji svedoči o drastičnim političkim zaokretima predstavnika blokaderske liste . Na najnoviji primer licemerja jednog od njih, konkretno Sanje Fric , jednog od vodećih predstavnika blokadera , ukazao je novinar Uroš Piper , podelivši video-zapis koji jasno ogoljava kako se retorika menja u zavisnosti od trenutnog interesa.

– Sanja Fric moje mladosti i Sanja Fric tvoje mladosti! Evo šta je gospođa Fric 2024. pričala i zahvaljivala državnim funkcionerima, a šta danas govori. Što kaže narod, da te svaka gleda ko što gleda Fric dok zahvaljuje Zoranu Drobnjaku iz Puteva Srbije – naveo je Piper u objavi.

Podsetimo, Sanja Fric je kao licencirani revizor Republičke revizione komisije – gde je zajedno sa Vladanom Đokićem, Milanom Spremićem i Vladanom Kuzmanovićem kontrolisala ključne projekte od nacionalnog značaja – lično pregledala na stotine stranica dokumentacije za revitalizaciju pruge Beograd–Budimpešta i radove na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Čitav apsurd i licemerje ogledaju se u činjenici da je sada, kao osnivačica GG "Studentska lista" i kandidatkinja za poslanicu na blokaderskoj listi, bez trunke lične i profesionalne odgovornosti stala ispred te iste stanice pod čijom je nadstrešnicom život izgubilo 16 ljudi, držeći zapaljive govore o korupciji i nemaru – istim onim procesima u kojima je i sama godinama aktivno učestvovala i za njih delila javne zahvalnice, kao što se vidi u priloženom snimku.