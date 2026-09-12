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Predstavnici izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predaće listu kandidata za narodne poslanike i potpise podrške građana danas, 12. septembra 2026. godine, u 13 časova, u prostorijama Republičke izborne komisije, u Ulici kralja Milana 14.

Podsećamo, juče su širom Srbije zabeležene spektakularne scene, kada je više od 200.000 ljudi izašlo u lokalne odbore SNS i potpisom podržalo listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Aleksandar Vučić dao podršku listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Foto: Damir Dervišagić

Ljudi su pravili ogromne redove i strpljivo čekali da stave svoj potpis i time ujedno ponovo ukažu poverenje Aleksandru Vučiću i njegovoj politici.

Predsednik Vučić priznao je da su ga sve te slike duboko dirnule.

- Gotovo da sam zaplakao. Hvala vam, divni ljudi Srbije! Do konačne pobede - poručio je Vučić.

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