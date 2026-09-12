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Analitičar Dragomir Anđelković izjavio je, komentarišući izlazak na izbore 25. oktobra, da blokadersko-opozicioni blok ulazi u "veliku političku bitku koja podseća na 2000. godine". Na pitanje voditeljke blokaderske "N1" da li će izbori podsećati na neku odsudnu političku bitku koja više liči na ambijent iz 2000., Anđelković je rekao:

Znate, mi svakako idemo u veliku političku bitku koja podseća na 2000.! - poručio je Anđelković i tako praktično najavio moguću reprizu krvavih događaja od 5. oktobra 2000. godine.

Kurir Politika

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