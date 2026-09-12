- Zahvaljujući neodgovornim ljudima. Mi smo gradili škole, dali mnogo novca i za fakultete i univerzitete, ali zahvaljujući onima koji su određivali sudbinu fakulteta dramatično zaostajemo. I kao kontinent zaostajemo za Azijom, ali i dalje u Evropi imaju bolje fakultete nego mi. Videli ste PISA testove, Evropa značajno zaostaje. Ulažu u Aziji, imaju tigrovo oko, ulažu u obrazovanje. A naši razmišljaju samo kako da ne rade. O blokadama da kažem da je to direktno protiv zakona, ne smete da koristite fakultete u političke svrhe, i mislim da je sramota da uništavate živote deci koja hoće da rade i uče, pošto će oni da izgube vreme ni krivi ni dužni. A u političkom smislu jedino što mogu da kažem, da nisam predsednik republike, rekao bih, hvala na takvom poklonu. A kao predsednik moram da kažem da žalim, zato što mi je posao da se brinem o obrazovanju naše dece, a ne kako da pobedimo na izborima - rekao je on.