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Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u roku od nekoliko dana, uputio je najstrašnije uvrede na račun Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i patrijarha srpskog Porfirija, a povod za nove napade ponovo je bila sahrana generala Ratka Mladića u Beogradu.

Naime, kao i mnogim hrvatskim zvaničnicima, tako je i Piculi sahrana bivšeg komandanta Vojske RS bio veliki trn oku s obzirom na to da ne prestaje da komentariše i vređa srpski narod. Na pitanje hrvatskog novinara šta bi, po njegovom mišljenju, Srbiji značila pobeda "studentske liste" i promena vlasti, Picula je rekao da su promene u Srbiji moguće.

- Međutim, kada se ratnom zločincu prikloni vođa verske zajednice (Patrijarh Porfirije), to je zapravo možda jedan još jasniji indikator koliko je to društvo zapravo bolesno - rekao je Picula.

Podsetimo, Picula je ranije zatražio uvođenje sankcija Vučiću i Srbiji i tražio od vlasti u Beogradu i "jasan raskid sa politikom istorijskog revizionizma", kao i nedvosmisleno prihvatanje presuda međunarodnih sudova.