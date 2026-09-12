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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da blokaderi mogu da nastave da blokiraju, jer to govori o njihovoj politici, a kako je naveo ništa dobro građani nisu čuli za Novi Sad.

On se osvrnuo i na situaciju u Novom Sadu, kada su blokaderi odbili da otvore prostorije mesne zajednice na Limanu.

- U Novom Sadu, Srpskoj Atini i evropskoj prestonici kulture, mladih i sporta, imate jedan loš primer da jedna mesna zajednica u kojoj su blokaderi na vlasti odbija da otvori prostorije za skupljanje potpisa za našu listu! Ako je to primer kako vide Novi Sad i Srbiju, mislim da mnogim građanima treba da bude sve jasno. Što se bojite da otvorite prostorije mesne zajednice koja pripada svim građanima?Mesecima pričate o mesnim zajednicama, a sada niste u stanju da budete dovoljno odovorni i dozvolite građanima koji žele da dođu i tamo potpišu podršku našoj listi - rekao je Vučević.

Lider naprednjaka je ocenio da taj potez najviše govori o blokaderima.

- Ponosan sam i na našu politiku u kojoj nikome nije palo na pamet da pozove nekog drugog na kontramiting. Skupite se, kažite šta mislite, mislim da nismo mnogo toga pametnog čuli, rekao bih da nismo nista dobro čuli za Novi Sad, za Srbiju, ali imate pravo da se okupite. Oni sa druge strane ne dozvoljavaju ljudima da se skupe i kažu šta osećaju i kako razmišljaju. Moraju građani o svemu da vode računa, na šta bi ličila Srbija, ako bi je vodili ljudi koji ne dozvoljavaju ljudima da skupe potpise na mestima gde oni misle da ne smeju da skupljaju potpise - poručio je Miloš Vučević i zahvalio Novosađanima koji su došli i svim građanima Srbije koji će da dođu iz svih krajeva da daju potpise i podršku listi SNS.