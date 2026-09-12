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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić konstatovao je danas, komentarišući izjavu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule da je učešće patrijarha Porfirija na sahrani Ratka Mladića dokaz koliko je društvo "bolesno", da im jedino smeta to što se Srbija brže razvija i raste i da su zbog toga spremni da vode najbrutalniju kampanju protiv nje u evropskim institucijama.

Na pitanje kako komentariše to što je Tonino Picula negodovao zbog podrške koju Vučić ima od evropskih lidera, rekao je da mu ne smeta kada napadaju njega, ali mu je žao kada napadaju patrijarha.

Foto: Marko Karović

- Kad Tonino Picula za neko društvo kaže da je bolesno, a ne govori o sebi i svom društvu, onda vam je jasno da je to društvo neuporedivo zdravije od njegovog. Sa druge strane, meni ne smetaju napadi, ja sam oduševljen kad oni mene napadaju. Nekako sam naučio da sve primim na svoja pleća. Žao mi je kada napadaju patrijarha - rekao je Vučić.

Tonino Picula Foto: Printscreen/X

Kako kaže, njihov cilj je "nezavisno Kosovo, genocid u Srebrenici i nestanak Srpske crkve".

- Vučić im je samo zajednički imenitelj za sve to. Makar nemao veze ni sa čim od toga, ali Vučić je taj. Njima to smeta, samo zbog toga što Srbija brže raste, što se Srbija brže razvija. Milion stvari će da izmisle. Vodiće najbrutalniju kampanju u svim evropskim institucijama: da budemo izbačeni iz svega, sklonjeni sa kugle zemaljske ako je moguće, da nas izbrišu gumicom na mapi. Sve će da urade. Tražiće Lajbnicov "dovoljan razlog", u ovom slučaju su smislili Mladića, u nekom drugom će da smisle patrijarha, u nekom trećem će da bude zvučni top, u nekom četvrtom neka peta laž i izmišljotina. Potpuno im je svejedno - kazao je on.

Vučić je rekao da je ustanovljeno da je "zvuk za koji su tvrdili da je zvučni top" namešten i da za to slede dokazi u narednim danima.

Foto: Marko Karović

- Ordinarna laž. Znate li da smo ustanovili da onaj zvuk koji čujete je namešten naknadno na snimku, da to uopšte nije originalni zvuk? Pošto smo došli do originalnog zvuka, sve je bilo laž. Od početka do kraja. I zato vam slede dokazi u narednim danima - kazao je on.

Vučić je ocenio da je on smetnja na putu da Srbija bude uništena.