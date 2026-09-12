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Aktivistkinja i istaknuta blokaderka Aida Ćorović izjavila je da je za studente u blokadi prikupila desetine hiljada evra i dinara, ali je istovremeno poručila da neće ćutati zbog njihovih stavova o Kosovu i Metohiji, zločinačkoj akciji "Oluja", Srebrenici i generalu Ratku Mladiću.

- Ja sam apsolutno svim srcem uz studente. Prošle godine sam sakupila na desetine hiljada evra i dinara da pomognem studentima. Kuvala sam kao luda danima, bila deo svih grupa koje su pomagale studentima, ali prosto ne mogu da ćutim na gluposti koje prave. Ne možete da pričate o Kosovu, da pišete nekakve memorandume i ponavljate matrice koje su nas krajem osamdesetih uvele u ovaj ućas ratni. Ne možete da pričate o "Oluji", a da se pravite mrtvi na Srebrenicu i da ćutite na smrt osuđenog ratnog zločinca - rekla je Ćorovićeva.

Potom je istakla da nam pravo nasilje sledi, kako je rekla, tek nakon izbora.

- Ja se bojim vrlo ozbiljnih i dramatičnih meseci koji su pred nama. Sećam se da sam u jednoj emisiji na N1 pre jedno 6, 7 godina, možda 5, 6, rekla da se bojim i vrlo krvavog raspleta. Neću reći građanskog rata jer je možda predramatična reč, ali neke vrste sukoba, neke vrste ozbiljnog i dramatičnog delovanja protiv naroda... Sigurna sam da će ova vlast početi da nas kažnjava onako baš žestoko - rekla je Ćorovićeva.

Na kraju je ocenila da će to biti "početak kraja ove vlasti", uz novu najavu mogućih fizičkih sukoba.

- Smem da potpišem krvlju da će to biti početak kraja ove vlasti. Bojim se da ćemo doći do granice kada će stvarno biti nekakvih i fizičkih obračuna - zaključila je Aida Ćorović.