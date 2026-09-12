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Potpise su predali predsednik SNS Miloš Vučević, Darko Glišić, Siniša Mali, Ana Brnabić, Andrijana Mesarović, Stojan Radenović, Miloš Pavlović i drugi.

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- Doneli smo samo 225.000 potpisa - rekao je sa osmehom Glišić.

Glišić, predsednik izvršnog odbora SNS, potom je uredno predao svu neophodnu dokumentaciju, uključujući i 224.557 potpisa podrške.

Foto: Printskrin

Nakon predaje potpisa i spiska poslanika u sali se prolomio aplauz.

Vučević se potom obratio okupljenim novinarima, i rekao je da je tokom popodneva i večernjih sati dobijeno 224.557 potpisa punoletnih građana.

Foto: Videoplus

- U ime naše liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbije, i u ime svih kandidata, svih koji su deo ove ideje, iskažem zahvalnost građanima Srbije koji su podržali našu listu i omogućili da u rekordno kratkom roku imamo ovakav broj rekordni. Velika odgovornost je pred nama, svaki potpis je za nas obaveza, svaki potpis povećava naše breme odgovornosti - rekao je Vučević.

On veruje da će u narednih šest nedelja biti teška i složena kampanja, i da će se boriti da bude uspešna.

- Da čujemo naš narod, da predstavimo listu i sa programom, idejom i ljudima koji ne kriju ime i prezime. Mi verujemo u slobodnu Srbiju, da na čelu Vlade Srbije mora da bude čovek koji odgovara svim građanima Srbije i srpskom narodu. I zato smo kandidovali Aleksandra Vučića za budućeg predsednika Vlade. Mi ne želimo da Vladu čine ministri koji će slušati druge centre moći, nego političari i politika koja će slušati glas naroda - rekao je predsednik SNS.

Foto: Videoplus

Kaže da nam u ovim teškim vremenima treba ujedinjena Srbija, Srbija koja pobeđuje.

- Odgovornost prema otadžbini i narodu Srbije. Verujemo u pobedu ujedinjene Srbije, i pozivam građane da podrže listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - rekao je on, na šta se prolomilo: "Pobeda, pobeda, pobeda..."