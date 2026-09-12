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Pred nama je 45 dana intenzivne predizborne kampanje u kojoj će se lomiti politička koplja, ali glavno pitanje koje već sada potresa političku scenu jeste – ko će s kim u koaliciju? Da li prisustvujemo stvaranju novih političkih blokova, preletanjima i iznenadnim paktovima ili će stranačke ideologije i stare nesuglasice prevagnuti u borbi za svaki glas?

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Vučić dao podršku listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Foto: Damir Dervišagić

Gosti vikend izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović koji su pričali o strategijama političkih opcija u Srbiji bili su Marina Raguš, članica predsedništva SNS i Branko Pavlović, pravnik.

Ujedinjena Srbija

S obzirom na to da je predsednik Aleksandar Vučić obilazio građane i saslušao njihove prave potrebe, Raguš je za našu televiziju odgonetnula sa kime će vladajuća stranka izaći da predstojeće izbore.

- Sve vreme radimo na način da razumemo šta su konkretni problemi građani, ali i da štitimo nacionalne interese i da malo drugačije čitamo politiku zahvaljujući našem iskustvu. Srbiju definišemo kao sigurnu kuću za sve građane, poštovana na međunarodnoj sceni i koja će se u novoj revoluciji pozicionirati tako da može da odgovori izazovima vremena koji su iz dana u dan sve veći. Naša stranka nastupa sa listom od 250 kandidata za poslanike. Posebno se radujem imenu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" jer nikada nisam želala da živim u narativu podela i svađa - započela je Raguš.

Raguš smatra da bi izbori trebalo da prođu bez nasilja, kako kaže, ako je neko jak i tvrdi da ima prednost, onda nema potrebe za nasiljem jer se ono javlja kada razumete duboko u sebi da ste zapravo slabi:

04:48 "Nikada više da ne nasednemo na blokadu fakulteta" Stručnjaci o predizbornoj trci: Ujedinjena Srbija je posebna jer niko ne želi da živi u podelama Izvor: Kurir televizija

- Samim tim, mi poštujemo sve koji će da učestvuju u ovoj izbornoj trci, mi poštujemo sve građane Srbije i glas naroda. Srbjia očekuje politiku, a ne blokade ili da se od fakulteta prave opštinski odbori. Verujem da su i oni naučili lekciju.

Blokade fakulteta

Pavlović ističe da kao društva nikada više ne bi trebalo da nasednemo za blokade fakulteta:

- Svi moramo da budemo maksimalno protiv tih najava, koje već postoje. Dakle, toliko pokazatelja govori da idemo nizbrdo u obrazovanju, to praktično znači da onemogućavajući mladim ljudima i deci pravo na obrazovanje, duboko idemo nizbrdo. To je nedopustivo! Ako izuzmemo natalitet, prva stvar na vrhu jeste upravo obrazovanje. Strani uticaji su veoma štetni, trebalo bi razumeti da se Srbija ne nalazi u vakuumu i da postoje vrlo strukturirane moćne organizacije koje ne žele dobro Srbiji - govori Pavlović.

Rezultati koji ostaju i posle izbora

Prof. dr Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS, podsetila je građane na rezultate koji su od Srbije napravile pouzdanu zemlju za investitore i kako su odluke rukovodioca poboljšale život građana.

Foto: Kurir Televizija

- Do trenutka potpisivanja ugovora o Beogradu na vodi, Srbija je tada imala javni dug u iznosu od 78% BDP-a države. Tada su morale da se smanje plate i penzije da bi se ostvario investicioni projekat. Međutim, 2014. UAE, a zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, su započele pregovore. Tako velikim strateškim projektom otvorili smo novi ekonomski zamajac. Generisalo se 10.000 novih radnih mesta, preko 14 distributera koji su u lancu snabdevanja, a cena kvadrata je varirala između 1.500 i 2.500 evra, a posle toliko godina, ona je došla do 4.500 evra. Takav projekat je podstakao da slični projekti krenu istim putem - rekla je Tomić.

Brza pruga Beograd-Novi Sad-Subotica

Tomić je opet podsetila na 2014. kada je prosečna brzina vozova bila 26 kilometara na sat u našoj zemlji. Posle toga je rasla do 40 kilometara po času.

- Međutim, projekat 2017. godine koji se odnosi na Beograd, Suboticu i Budimpeštu je prvi međudržavni železnički projekat Srbije i Mađarske, a kao što vidite od 2017. do danas, uspeli smo da dođemo do toga. Mi smo naš deo pruge završili i otvorili, zahvaljujući predsedniku Vučiću. Kada pričamo o protoku roba, pruga funkcioniše na određen način i to je od značaja za privredu. Rekonstrukcija železničkih pruga je otišla na viši nivo kada uzmete 2026. u obzir. Danas su moderne brze pruge, a ova bi trebalo da ide 200 kilometara na sat kada pričamo Beograd-Budimpešta. Kada će biti otvorena deonica do Budimpešte, ipak zavisi od Mađara, čeka se da druga strana ugovora završi svoj deo - rekla je Tomić.

Expo 2027

1/6 Vidi galeriju Radovi na EXPO gradilištu Foto: Marko Karović

Kada bismo pričali o svim dostignućima proteklih desetak godina, spisak bi bio enorman, ali Expo je izuzetno važan jer Srbija dobija status domaćina prestižne svetske izložbe, a koje sve šanse to pruža našoj zemlji i građanima, pogledajte u video prezentaciji Aleksandre Tomić:

03:15 Prof. dr Aleksandra Tomić o projektu Expo 2027 Izvor: Kurir televizija

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