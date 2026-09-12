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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

- Razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o energetskoj situaciji u Srbiji, s obzirom na to da uskoro ističe ugovor o gasnom aranžmanu, kao i licenca OFAC za operativno poslovanje NIS - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

Dodaje se i da su na stolu bile druge teme od obostranog interesa, a Vučić se posebno zahvalio na brzoj pomoći u gašenju požara u našoj zemlji.

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