Politika
VUČIĆ SE SASTAO SA RUSKIM AMBASADOROM: Predsednik otkrio o čemu je razgovarao sa Bocan-Harčenkom
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
- Razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o energetskoj situaciji u Srbiji, s obzirom na to da uskoro ističe ugovor o gasnom aranžmanu, kao i licenca OFAC za operativno poslovanje NIS - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.
Dodaje se i da su na stolu bile druge teme od obostranog interesa, a Vučić se posebno zahvalio na brzoj pomoći u gašenju požara u našoj zemlji.
44 · Reaguj
10