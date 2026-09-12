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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 13. septembra, taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026".

Vežba će početi u 11.00 časova, na privremenom poligonu "Pešter", saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Kurir.rs

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