Predsednik Srbije prisustvovaće taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima koja počinje u 11 časova na privremenom poligonu "Pešter".
Politika
DEMONSTRACIJA MOĆI SRPSKE VOJSKE NA PEŠTERU! Vučić sutra prisustvuje velikoj vežbi "Pobednik 2026"
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 13. septembra, taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026".
Vežba će početi u 11.00 časova, na privremenom poligonu "Pešter", saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Kurir.rs
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