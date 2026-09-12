MOĆNA PORUKA SA TRIBINE "UJEDINJENA SRBIJA POBEĐUJE" U SVRLJIGU: Kada su Srbija i njen narod ujedinjeni, nema jače snage!
- U Svrljigu je održana tribina 'Ujedinjena Srbija pobeđuje', na kojoj su govorili Vladimir Lazarević i doc. dr Milan Lazarević pred velikim brojem građana.
- Lazarević je govorio o NATO agresiji, odbrani Kosova i Metohije i žrtvi 1.139 vojnika i policajaca, dok je Milan Lazarević istakao borbu za Srbiju kroz rad, znanje i odgovornost.
U Svrljigu je održana tribina "Ujedinjena Srbija pobeđuje", koja je okupila veliki broj građana i poslala snažnu poruku o ljubavi prema Srbiji, jedinstvu i odgovornosti prema narodu.
Pred građanima su govorili general pukovnik Vladimir Lazarević i doc. dr Milan Lazarević, lekar, univerzitetski profesor i predstavnik Pokreta za narod i državu, Niš. Dve generacije, dva životna puta i različita iskustva, jedna Srbija i jedna zajednička ideja, kako se voli i brani otadžbina.
General pukovnik Vladimir Lazarević podsetio je na najteža vremena za Srbiju i herojstvo pripadnika srpskih snaga tokom NATO agresije.
- Naše tajno oružje bili su besprimerni patriotizam, antologijski heroizam, nesalomivi borbeni moral i vrhunska osposobljenost - poručio je general Lazarević.
Govoreći o Prištinskom korpusu i odbrani Kosova i Metohije, istakao je snagu sabornosti, povezanost vojske, naroda i Crkve, kao i rešenost da se otadžbina brani do poslednjeg čoveka. Podsetio je, takokđe, i na ogromnu cenu koja je plaćena u odbrani zemlje, 1.139 vojnika i policajaca položilo je živote na oltar otadžbine.
Doc. dr Milan Lazarević govorio je o odgovornosti današnjih generacija i borbi za Srbiju u savremenom vremenu, kroz rad, znanje, rezultate i brigu o svakom čoveku.
A upravo tu, u Svrljigu, spojile su se dve generacije, iskustvo generala koji je branio zemlju i lekarska misija čoveka koji se danas bori za zdravlje naroda.
- Mi volimo i borimo se za Srbiju. Kada su Srbija i njen narod ujedinjeni, nema jače snage. Ujedinjena Srbija pobeđuje - bila je zajednička poruka večeri u Svrljigu, poruka koja je spojila prošlost, sadašnjost i budućnost.
Srbija se branila kada je bilo najteže, a danas se za nju bori radom, znanjem, odgovornošću i brigom za narod.
Kurir Politika