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Sarah El Sarag, koja je nekoliko sati bila nosilac blokaderske liste, da bi u poslednjem trenutku na njeno mesto "uleteo" kardiolog Ilija Srdanović, dala je nedavno izuzetno rasističku izjavu u kojoj je građane Srbije delila po "fizionomiji".

- Mediji su bili tamo kada je bio ovaj protest njihov, da pokažu koliko nas mrze. Mi se prvo po fizionomijama, nažalost, razlikujemo od njih - rekla je ona u jednoj emisiji.

Ovu izjavu, koja je izazvala veliki broj negativnih reakcija na društvenim mrežama, komentarisao je i advokat Vladimir Đukanović, koji je istakao da je to nacistički pristup.

- Jedna od glavnih na studentskoj listi, koleginica Sarah el Sarag, tvrdi da se oni od članova SNS razlikuju čak i po fizionomiji. Jeste da je to apsolutno nacistički pristup, ali Bože moj, njima je sve dozvoljeno. Da sam ja nešto slično izjavio, koleginica bi već vilenela sa disciplinskom prijavom pred organima Advokatske komore Beograda. Mada, da budem iskren, dobro je da se i tako razlikujemo kako Sarah tvrdi - objavio je Đukanović.

Podsećamo, Sarah El Sarag je pre nekoliko dana, nakon vetiranja Vladana Đokića i Dejana Bodiroge odlukom blokadera podignuta na prvo mesto, da bi u poslednjem trenutku bila zamenjena Ilijom Srdanovićem.