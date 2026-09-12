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Poruka sabornosti i jedinstva srpskog naroda poslata je danas iz Štutgarta, gde se zajedno sa našom dijasporom u Nemačkoj obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna proslava u Nemačkoj počela je intoniranjem himni Srbije, Republike Srpske i Nemačke.

Pred oko hiljadu okupljenih koji su uzdizali srpske trobojke, ministar zadužen za dijasporu u tehničkom mandatu Đorđe Milićević poručio je da granice i kilometri ne mogu da razdvoje jedan narod i da će Srbija uvek biti oslonac Srbima, ma gde živeli.

Milićević je naglasio važnost zajedništva i rekao da je to najveća snaga srpskog naroda.

- Sa ovog mesta danas šaljemo poruku sabornosti i zajedništva svim Srbima, ma gde živeli. Naša trobojka nije samo vraćanje u prošlost. Ona je simbol slobode, identiteta i istorije, ali i veza između našeg naroda, ma gde živeli i ma koliko geografski bili udaljeni i bez obzira na granice - rekao je Milićević.

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Đorđe Milićević sa dijasporom u Nemačkoj obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Foto: FOTO KURIR

On je izjavio i da srpska zastava podseća na nasleđe prethodnih generacija, ali i na obavezu da ono bude sačuvano za one koji dolaze.

- Trobojka nas podseća na ono što smo nasledili od prethodnih generacija i što moramo da sačuvamo, ali nas uvek i opominje i podseća na našu obavezu i odgovornost prema budućnosti - poručio je Milićević.

Manifestacija u Štutgartu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Foto: FOTO KURIR

On je ponovio poruku na kojoj država Srbija insistira, a to je da će biti oslonac svom narodu gde god da živi, u regionu ili dijaspori, širom sveta, kao i da je cilj da veze između matice i Srba van Srbije budu još čvršće.

Okupljenima su se obratili i konzul Srbije iz Štutgarta Dragan Dimitrijević i ministar za evrointegracije RS Zlatan Klokić.

Na manifestaciji su se predstavila srpska kulturno-umetnička društva iz Nemačke, između ostalih, KUD Sveti Nikolaj Srpski iz Ulma, pevačko društvo iz Hajlbrona i KUD iz Šondorfa.

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Manifestacija u Štutgartu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Izvor: Kurir

Na kraju je održan koncert na kojem su za srpsku dujasporu pevali Milica Todorović i Nikola Rokvić.

Kurir Politika

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