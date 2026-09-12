MINISTARKI PAVKOV URUČENA ZAHVALNICA OPŠTINE MAJDANPEK ZA DOPRINOS UREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE: Ovo je motiv da nastavim još više da radim za građane
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov prisustvovala je danas svečanoj sednici povodom Dana opštine Majdanpek, na kojoj joj je uručena zahvalnica za doprinos unapređenju životne sredine i razvoju ovog kraja.
Pavkov je naglasila da je opština Majdanpek dokaz da snažna industrijska tradicija i očuvana priroda mogu da budu temelj razvoja.
„Čestitam svim građanima Majdanpeka 12. septembar - Dan opštine! Počastvovana sam što sam danas imala priliku da prisustvujem obeležavanju Dana opštine Majdanpek, mesta bogate rudarske i industrijske tradicije, izuzetne prirode i vrednih ljudi, gde se prepliću snažna industrijska tradicija i izuzetna priroda. Verujem da upravo njihovim povezivanjem možemo da stvorimo još bolje uslove za razvoj ovog kraja i kvalitetniji život građana. Zajedno smo uradili mnogo na očuvanju prirode i unapređenju životne sredine. Uređujemo jezero Veliki Zaton i prilaz „Prerasti Šuplja stena - Valja prerast“, izdvojili smo više od 115 miliona dinara za upravljanje Nacionalnim parkom „Đerdap“, a obezbedili smo i tri miliona dinara za uklanjanje divljih deponija, kao i novu komunalnu opremu. Počastvovana sam priznanjem koje sam ovde dobila! Za mene je to motiv da nastavim još više da radim za Majdanpek i sve njegove građane“, rekla je Pavkov.
Tokom posete Majdanpeku, Pavkov je obišla i radove na jezeru Veliki Zaton i zajedno sa najmlađima i ribolovcima učestvovala na Memorijalnom turniru „Dragomir Petrović Stric“.
„Oduševio me slogan turnira 'Oflajn na udici, zakači ribu, otkači se s mrež', koji podseća koliko je važno da budemo u prirodi, jer mnogo vremena provodimo na telefonima. Sportski ribolovci su naši važni saveznici u očuvanju prirode, jer je poznaju, vole i brinu o njoj, a posebno me raduje što se za ovaj turnir prijavilo više od 70 dece. Kada su u pitanju radovi na jezeru Veliki Zaton, veoma sam zadovoljna jer smo održali dato obećanje, brzo reagovali i počela je sanacija i revitalizacija ovog jezera. Trenutno su na terenu kolege iz Srbijavoda koje rade pripremu za prvu fazu, a to je uklanjanje velike količine mulja koja se više od 20 godina nije sanirala niti izmuljavala. Posebno me obradovalo što sam čula da će radovi biti završeni i pre roka, pa ćemo moći da krenemo i sa drugom fazom, kako bismo obezbedili da nema vodopropusnih delova i, zajedno sa kolegama iz Srbijašuma, poribimo jezero kako bismo dobili u potpunosti funkcionalan ekosistem“, rekla je Pavkov.