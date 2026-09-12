„Čestitam svim građanima Majdanpeka 12. septembar - Dan opštine! Počastvovana sam što sam danas imala priliku da prisustvujem obeležavanju Dana opštine Majdanpek, mesta bogate rudarske i industrijske tradicije, izuzetne prirode i vrednih ljudi, gde se prepliću snažna industrijska tradicija i izuzetna priroda. Verujem da upravo njihovim povezivanjem možemo da stvorimo još bolje uslove za razvoj ovog kraja i kvalitetniji život građana. Zajedno smo uradili mnogo na očuvanju prirode i unapređenju životne sredine. Uređujemo jezero Veliki Zaton i prilaz „Prerasti Šuplja stena - Valja prerast“, izdvojili smo više od 115 miliona dinara za upravljanje Nacionalnim parkom „Đerdap“, a obezbedili smo i tri miliona dinara za uklanjanje divljih deponija, kao i novu komunalnu opremu. Počastvovana sam priznanjem koje sam ovde dobila! Za mene je to motiv da nastavim još više da radim za Majdanpek i sve njegove građane“, rekla je Pavkov.

„Oduševio me slogan turnira 'Oflajn na udici, zakači ribu, otkači se s mrež', koji podseća koliko je važno da budemo u prirodi, jer mnogo vremena provodimo na telefonima. Sportski ribolovci su naši važni saveznici u očuvanju prirode, jer je poznaju, vole i brinu o njoj, a posebno me raduje što se za ovaj turnir prijavilo više od 70 dece. Kada su u pitanju radovi na jezeru Veliki Zaton, veoma sam zadovoljna jer smo održali dato obećanje, brzo reagovali i počela je sanacija i revitalizacija ovog jezera. Trenutno su na terenu kolege iz Srbijavoda koje rade pripremu za prvu fazu, a to je uklanjanje velike količine mulja koja se više od 20 godina nije sanirala niti izmuljavala. Posebno me obradovalo što sam čula da će radovi biti završeni i pre roka, pa ćemo moći da krenemo i sa drugom fazom, kako bismo obezbedili da nema vodopropusnih delova i, zajedno sa kolegama iz Srbijašuma, poribimo jezero kako bismo dobili u potpunosti funkcionalan ekosistem“, rekla je Pavkov.