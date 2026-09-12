Moćna poruka Vulina iz manastira Glogovac: "Kako pamtimo naše žrtve, tako nas pamtili! Tamo gde Srbin nema svoju državu, za njega nema pravde"
Aleksandar Vulin prisustvovao je danas u manastiru Glogovac obeležavanju 31 godine od egzodusa Srba iz Donjeg Vakufa kao i parastosu poginulim borcima i civilnim žtvama rata iz Donjeg Vakufa - Srbobrana.
Vence na spomenik žrtvama podignutom u porti manastira Glogovac kod Šipova položili su Aleksandar Vulin, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar pravde Srpske Goran Selak, izaslanik predsednika Republike Srpske Nemanja Davidović.
Vulin je rekao da pravde nema za Srbe gde god svoje parče zemlje ne mogu da nazovu srpskom i ne mogu da nazovu državom, gde god drugi o njegovoj pravdi misle i njegovoj pravdi govore.
- Trideset godina pred Bogom i ljudima lažu da ne znaju ko je pobio decu i žene. Trideset godina u državi koju nismo ni tražili, državi kojoj pripadamo ne svojom voljom, neće da kažu imena koja su pobila ovu decu i ove žene. Trideset godina mi tražimo pravdu, 30 godina je nemamo jer tamo gde Srbi nemaju svoju državu za njega ni nema pravde. Ne treba od njih ni da je tražimo nego treba sami da je dobijemo, a možemo je dobiti samo tako što ćemo brinuti o svakom Srbinu. A koliko je još imena ostalo nepomenuto, koliko još jama bezdanica krije imena svakog čoveka, deteta, žene, a svako od njih je rodjen zato što ga je neko voleo i nije rodjen da u jamama bezdanicama završi. Braćo Srbi, kako pamtimo tako nas pamtili, kako se za njih budemo borili neka se tako za nas bore - poručio je Aleksandar Vulin.
Udruženje "26. mart Srbobran" je Vulinu dodelilo povelju za pruženu pomoć i podršku Udruženju u negovanju kulture sećanja i pamćenja.
Kurir.rs