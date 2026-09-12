- Trideset godina pred Bogom i ljudima lažu da ne znaju ko je pobio decu i žene. Trideset godina u državi koju nismo ni tražili, državi kojoj pripadamo ne svojom voljom, neće da kažu imena koja su pobila ovu decu i ove žene. Trideset godina mi tražimo pravdu, 30 godina je nemamo jer tamo gde Srbi nemaju svoju državu za njega ni nema pravde. Ne treba od njih ni da je tražimo nego treba sami da je dobijemo, a možemo je dobiti samo tako što ćemo brinuti o svakom Srbinu. A koliko je još imena ostalo nepomenuto, koliko još jama bezdanica krije imena svakog čoveka, deteta, žene, a svako od njih je rodjen zato što ga je neko voleo i nije rodjen da u jamama bezdanicama završi. Braćo Srbi, kako pamtimo tako nas pamtili, kako se za njih budemo borili neka se tako za nas bore - poručio je Aleksandar Vulin.