SANJAMO VELIKE SNOVE I OSTVARUJEMO IH! Vučić o auto-putu "Vožd Karađorđe": Sa ukupno 82 kilometra, rešavamo sever Šumadije (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje: "Sanjamo velike snove i ostvarujemo ih".
Predsednik Vučić obišao je danas radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe". Kako je tom prilikom rekao, "ovome se ljudi nisu ni nadali niti su sanjali".
"Možemo li ovih 37 km da završimo do kraja 2029?", pitao je predsednik Vučić.
"Nema problema, moći ćemo", odgovorio je kineski izvođač.
"Svaka ti čast. E, što volim ljude kad kažu 'Nema problema", uzvratio je Vučić.
"Ajde, hvala Bogu da nekog vidim ovako da mi kaže 'Može", uz osmeh je konstatovao predsednik Vučić i nastavio:
"To je godinu, dve kraće nego što sam mislio. To je ukupno 82 kilometara, time rešavamo sever Šumadije. Time dobijaju mnogo i Topola i Rača i Aranđelovac - možda ponajviše, i Lazarevac i Mladenovac. Da budemo sasvim fer, ovome se ljudi nisu ni nadali niti su sanjali. I ovo jeste veliki san. Možete da mislite, za samo tri godine da ćete da idete do Aranđelovca auto-putem".