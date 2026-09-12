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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje: "Sanjamo velike snove i ostvarujemo ih".

Predsednik Vučić obišao je danas radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe". Kako je tom prilikom rekao, "ovome se ljudi nisu ni nadali niti su sanjali".

1/19 Vidi galeriju Vučić obilazi radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe" Foto: Marko Karović

"Možemo li ovih 37 km da završimo do kraja 2029?", pitao je predsednik Vučić.

"Nema problema, moći ćemo", odgovorio je kineski izvođač.

"Svaka ti čast. E, što volim ljude kad kažu 'Nema problema", uzvratio je Vučić.

"Ajde, hvala Bogu da nekog vidim ovako da mi kaže 'Može", uz osmeh je konstatovao predsednik Vučić i nastavio: