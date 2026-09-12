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"Uključi se, potpiši za pobedu! Studenti pobeđuju", stoji u opisu videa Demokratske stranke (DS) kojim su otvoreno pozvali građane da podrže tvz. studentsku listu i time pokazali ko najviše lobira da se potpiše za ovu listu. 

Ali...

Dok se javnosti uporno predstavlja priča o navodno nezavisnoj i nestranačkoj studentskoj inicijativi, među najglasnijim promoterima prikupljanja potpisa našla se upravo Demokratska stranka.

Ipak, građani Srbije dobro pamte kako je izgledala Srbija 2012. godine, na kraju perioda kada je DS imala ključnu ulogu u vlasti — nezaposlenost je dostizala približno 26 odsto, dok su plate bile oko 330 evra!

A da ne pričamo o zatvaranju fabrika, porastu nezaposlenosti, siromaštvu u kom su mladi svoju budućnost sve češće tražili van Srbije. 

Upravo zato poziv DS-a da se podrži takozvana studentska lista dobija sasvim drugačije značenje — stranka koja je ostala simbol tog perioda sada pokušava da se vrati na političku scenu skrivajući se iza studentskog imena.

Sad je već jasno — bivši režim ne posmatra ovu kampanju sa strane, već aktivno učestvuje i poziva druge da joj daju podršku. 

A ako neko zaista želi Srbiju iz 2012. godine... Uostalom, setite se i sami!  

Kurir.rs

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