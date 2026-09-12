Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkoj vladi Marko Đurić ocenio je danas da se ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković više ne ponaša kao šef diplomatije, već kao političar koji vodi stalnu predizbornu kampanju, upozorivši da takva politika ugrožava međunacionalne i diplomatske odnose, regionalnu stabilnost i mir.

"Bez bilo kakve odluke ili konsenzusa Predsedništva Bosne i Hercegovine, Konaković je povlačio diplomatsko osoblje, proterivao srpske predstavnike, ometao regionalnu saradnju i upućivao pisma državama članicama Ujedinjenih nacija zahtevajući sankcije protiv Srbije, a javno je izjavio da je 'za rat dovoljna ovakva Srbija'", naveo je Đurić u objavi na mreži X, reagujući na poziv Konakovića SAD, EU, Velikoj Britaniji i članicama Organizacije islamske saradnje u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića.

On je dodao da je Konaković javno slavio susret sa bivšim ratnim komandantom Seferom Halilovićem, a da sada poziva međunarodnu javnost da "deluje pre nego što bude prekasno".

"Jedina osoba koja stvara atmosferu neposrednog sukoba jeste sam Konaković", istakao je Đurić.

Prema njegovim rečima, takvo ponašanje nije diplomatija, već "politička histerija i opasan pokušaj jednog ministra da vodi sopstvenu privatnu spoljnu politiku", zaobilazeći institucije koje su ustavom BiH zadužene za predstavljanje te zemlje.

"Srbija će ostati mirna. Nastavićemo da štitimo mir, regionalnu stabilnost i Dejtonski mirovni sporazum u celini. Nećemo dozvoliti Konakoviću da region povuče unazad samo zato što veruje da zapaljiva retorika može da mu donese još nekoliko glasova", naveo je Đurić.

Istakao je da se odgovorno liderstvo pokazuje upravo kada su okolnosti najteže, dodajući da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kako je naveo, u više navrata pokazao državničku odgovornost i političku zrelost kada su tenzije bile na najvišem nivou, opredeljujući se za mir, uzdržanost i dijalog umesto eskalacije.

"To je vrsta odgovornosti koju ministar Konaković u više navrata nije uspeo da pokaže. Našem regionu je potrebno državničko ponašanje, a ne još jedna generacija talaca retorike prošlosti", poručio je Đurić.

Đurić je ocenio i da je predsednik Srbije postao "centralna tema Konakovićeve predizborne kampanje".

"Konaković može da izgovara njegovo ime ujutru, u podne i uveče, ali ga to neće učiniti sposobnijim, kredibilnijim ili uspešnijim na izborima", naveo je Đurić dodajući da Konaković ne može da izbegne "izborni poraz u Sarajevu vodeći kampanju protiv predsednika Srbije".