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Zahtev blokadera da se pomeri početak školske godine je zlonameran i neozbiljan, poručila je Jelena Žarić Kovačević, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Najpre, i sami su to najavljivali, žele da ponovo zloupotrebe i uzurpiraju obrazovne institucije tako što će u školama i na fakultetima formirati izborne štabove - istakla je na svom Instagram profilu:

- Dalje, žele da okupiraju prostor u kome će se zabarikadirati ako izgube, a izgubiće na izborima i, treće, namera je da se nastavi sa opstruiranjem nastave, kako bi dalje uveli obrazovanje u Srbiji u haos i probleme.

Zbog čega je početak školske godine važan za bezbednost

Sa aspekta bezbednosti, ugrožavanja poštene izborne utakmice, dovođenja u pitanje slobodnog izražavanja izborne volje građana, pomeranje početka školske godine je nedopustivo, ističe Žarić Kovačević.

- Svakome je omogućeno da učestvuje na izborima, onako kako smatra da treba. To ne znači da treba da stane sve, da se odloži školska godina, ne ide na posao ili suspenduju redovne aktivnosti i obaveze. Apsolutno je zlonameran svaki zahtev koji na bilo koji način uvodi državu u blokadu.

Redovan početak školske godine i podrška studenata

Studenti koji žele da uče dali su podršku politici koja ih usmerava na učenje i obezbeđuje status akademskih građana, podvukla je u objavi i naglasila: