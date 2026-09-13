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Sinoć su putnici kompanije Air Serbia, koji su se vraćali sa letovanja iz Tunisa, doživeli veliku neprijatnost i pretrpeli izuzetan strah, a sve zahvaljujući poznatom blokaderu iz Zrenjanina koji je celom avionu pričao da je terorista iz Maroka i da je u avionu postavljena bomba!

Naime, ulazeći u avion Air Serbia, putnik N. M. iz Zrenjanina prvo je bahato pitao kabinsko osoblje: "Za koga ćete glasati?!"Stjuardesa je profesionalno odreagovala i nije komentarisala pitanje, već je putniku poželela dobrodošlicu na let i zamolila ga da stavi svoj prtljag u prostor predviđen za to, iznad sedišta. Na to je ovaj blokader, koji je dobro poznat sa blokaderskih skupova u Zrenjaninu, rekao: "Šta ako imam bombu?! Ja sam terorista iz Maroka!!", a sve to čuli su i drugi putnici koji su bili u blizini.

Poznato je da je pominjanje reči bomba i sličnih izraza po međunarodnim pravilima strogo zabranjeno u avionima i da osoblje na to mora odmah da reaguje. Pritom, da opasnost bude još očiglednija, blokader je to sve izgovorio tačno dan posle 25. godišnjice zloglasnih terorističkih napada Al Kaide avionima u Americi u kojem je život izgubilo skoro 3.000 ljudi, među kojima i dvojica Srba.

Osoblje aviona je odmah reagovalo, pozvane su bezbednosne službe na aerodromu u Monastiru i na žalost svih putnika, avion je po pravilima službe potpuno ispražnjen — svi putnici i sav prtljag — i tako je ovaj blokader uništio letovanje brojnim porodicama i maloj deci, naneo ekonomsku štetu našoj nacionalnoj kompaniji, let je kasnio četiri sata, a on je ostao na informativnom razgovoru u Monastiru.

Tolerisanje uličnih blokada u Srbiji očigledno je pojedine aktere uverilo da im je takvo ponašanje dozvoljeno i van granica naše zemlje. Međutim, međunarodne bezbednosne službe ne prave nikakve kompromise i na svako narušavanje javnog reda i vazduhoplovnih protokola odgovaraju bez oklevanja i po kratkom postupku.