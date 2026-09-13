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Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026", koja se održava na privremenom vojnom poligonu Pešter, predstavlja se veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije.

Prema scenariju, Vojska Srbije odgovara na zauzimanje dela naše teritorije - neprijatelj je izvršio agresiju i zauzeo deo jugozapada države.

1/20 Vidi galeriju Pobednik 2026 - vojna vežba Vojske Srbije na Pešteru Foto: Marko Karović

Sistem pancir

Sistem "Pancir" opremljen je protivavionskim topom 40 mm, dometa 4 km, i raketnim sistemom za protivvazdušna dejstva malog dometa: "Šilo" do 5 km, "Strela 2M" do 4,2 km, i "Mistral 3+" do 7,5 km. Opremljen je optoelektronskim nišanskim sistemom sa termovizijskom kamerom treće generacije, osmatračkim radarom najnovije generacije i protivdronskim ometačkim sistemom, i sistemom za daljinsko tempiranje pametne municije.

Na osnovu dobijenih obaveštajnih informacija, a radi sprečavanja dovođenja neprijateljskih snaga iz dubine odbrane, odobrena je izolacija bojišta angažovanjem višenamenskih borbenih aviona MIG-29SM. Čujemo zvuk aviona MIG-29 koji se približavaju zoni operacije i rejonu dejstva, objasnio je Nedeljković.

Nalet miga-29

Višenamenski borbeni avion "MiG-29" namenjen je za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru, kao i za izvođenje ofanzivnih operacija. PVO i vazduhoplovnu vatrenu podršku snaga kopnene vojske, usmeravam vašu pažnju desno od vas u vazdušnom prostoru.

Pratimo nalet aviona "MiG-29". Upravo ostvareno dejstvo levo od broja 9, "Oreon" u Vučari, pogodak. Dejstvo je ostvareno nevođenim raketnim zrnima kalibra 80 mm, namenjenih za uništavanje oklopne tehnike.

Avion MiG-29 poseduje savremene rakete vazduh-vazduh, sa aktivnom glavom za samonavođenje. Pored toga koristi i nevođene rakete vazduh-zemlja, nevođene bombe raznih vrsta i kalibara, kao i rakete sa poluaktivnom glavom za samonavođenje, sa IC glavom za samonavođenje, televizijski vođene rakete vazduh-zemlja i TV vođene avio-bombe KAB-500, kao i protivradarske rakete. U odnosu na bazni avion, modernizovani MiG-29 SM ima značajno unapređene mogućnosti otkrivanja, praćenja i dejstva protiv ciljeva u vazduhu. Novu mogućnost otkrivanja ciljeva na zemlji pomoću radara i dejstva preciznim vođenim sredstvima.

Dejstvo raketnih sistema mistral, strela i antidron sistem kobac

Prikazano je dejstvo raketnim sistemima Mistral 3+, Strela 2M i antidron sistemom na vozilu NTV Kobac. Raketni sistem radarski sistem GM200 namenjen je za 3D osmatranje, rano otkrivanje i praćenje ciljeva na malim i srednjim visinama, sa posebnim fokusom na rešavanje modernih pretnji poput dronova i nisko letećih raketa, sa akcentom na ciljeve sa malim radarskim odrazom, poput rojeva dronova, krstarećih raketa, artiljerijskih projektila i minobacačkih mina.

- Usmeravam vašu pažnju levo od vas na raketni sistem HQ-17, koji se priprema za dejstvo na bespilotne vazduhoplove koji su otkriveni u pravcu broja 9, Tisovac. Pogodak!, pojasnio je brigadni general Nedeljković ono što se dešava na poligonu.

Počela vojna vežba Pobednik 2026: Jedini zadatak - razbiti neprijatelja!

Predsedniku Srbije i vrhovnom komandantu oružanih snaga, vojnom vrhu Srbije i visokim zvanicama, obratio se brigadni general Nebojša Nedeljković, komandant 2. brigade kopnene vojske.

- Dobro došli na privremeni poligon Pešter. Na osnovu Direktive za obuku, na privremenom poligonu Pešter izvodi se združena taktička vežba sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026". Združena taktička vežba izvodi se po temi "Izvođenje napadne operacije". Združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" izvodi 2. brigada kopnene vojske, ojačana delom jedinica Vojske Srbije.



Vežbajuće jedinice: napadnu operaciju izvode uz sadizam i podršku dela jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i specijalnih jedinica. U toku izvođenja vežbe imaćemo priliku da vidimo borbene mogućnosti i efikasnost dela naoružanja i vojne opreme koja je nedavno u operativnoj upotrebi, kao i neke od najsavremenijih ključnih sredstava ratne tehnike u naoružanju Vojske Srbije. Na vežbi učestvuje više od 2.000 pripadnika Vojske Srbije i preko 500 ključnih sredstava ratne tehnike.

- Izvršiću orijentaciju i upoznaću vas sa objektima na kojima će se izvoditi vežba. Koso desno od vas, usamljeni žbun u proseku šume, i dalje sever. Nalazimo se u zahvatu Limsko-pešterskog operacijskog pravca, na privremenom poligonu Pešter u rejonu Dobrog Brda. Severno na 13 km Sjenica, severoistočno na 80 km Kraljevo, na 180 km Beograd, istočno na 37 km Novi Pazar, jugoistočno na 29 km Tutin. Zapadno na 29 km Brodarevo, severozapadno na 43 km Prijepolje.

- Radi lakšeg praćenja toka vežbe, pojedini delovi poligona obeleženi su brojevima od 1 do 9: reon broj 1, Rudov kamen; 2 i 3, Pusto polje; 4, 5 i 6, Papuča; 7 i 8, Kleča; 9, Tisovac.

- Združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem izvodimo po sledećoj taktičkoj pretpostavci: oružane snage neprijatelja izvršile su oružanu agresiju i privremeno okupirale jugozapadni deo naše teritorije. Nakon izvršene agresije, neprijateljske snage jačine pešadijskog bataljona organizovale su odbranu na liniji: Duga poljana, Sjenica, Nova Varoš, i očekuju dovođenje novih snaga iz dubine operativnog rasporeda radi održanja dostignute linije. Na pravcu napada taktičke grupe, odbranu organizuju snage neprijatelja u reonu Papuča-Kleča.



- Po dubini Begovi bunari, uz podršku brigadne artiljerijske i raketne grupe, kao i snaga ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane neprijatelja, uz angažovanje brojnih sastava naoružanih borbenim dronovima različitog tipa. Za izvođenje združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem, snage neprijatelja su na terenu predstavljene metnom situacijom sa 350 meta. Napadnu operaciju izvodimo na pravcu: Buđevo, Dobro Brdo, Pusto Polje, Tisovac.

- Grupišuće glavne snage na pravcu: Dobro Brdo, Papuče, Tisovac; i pomoćne snage na pravcu: Buče, Kleča, Borići. Sa zadatkom: razbiti snage neprijatelja na pravcu napada, naneti mu što veće gubitke, i u bližem zadatku ovladati linijom Rudov Kamen, Pusto Polje, Kleča. U sledećem zadatku ovladati linijom Đed, Papuča, Borići, i preći ograđenje neprijatelja do linije Tisovac-Vučare. Zbog ograničenih prostornih kapaciteta privremenog poligona Pešter i propisanih mera bezbednosti, pri dejstvu borbenih sredstava, u manjem delu radnji i postupaka, delimično ćemo odstupiti od načela upotrebe jedinica i pojedinih borbenih sredstava i sistema.

"Dozvolite da vežba počne"

- Gospodine predsedniče Republike Srbije i vrhovni komandante Vojske Srbije, jedinice su spremne za početak združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem. Dozvolite da vežba počne. Razumem, gospodine predsedniče.

- Gospodine pukovniče, dajte signal za početak vežbe. Razumem, gospodine generale. Signal: "Pobednik!" " Ponavljam: "Pobednik!" " Upravo je dat signal za početak vežbe.

- U skladu s naređenjem pretpostavljene komande i na osnovu procene komandanta, za izviđanje borbenog rasporeda neprijatelja i prikupljanje obaveštajnih podataka u zoni operacije, na operativnoj dubini angažuje se daljinski pilotirani vazduhoplov CH-95. Sa istom namenom, na taktičkoj dubini angažuju se senzori i izviđački sistemi različitog tipa, kao što su izviđački dronovi iz kategorije malih, srednjih i velikih, koje uočavamo u vazdušnom prostoru ispred vas, neposredno ispred bine.

- Izviđačke letelice "Senka" i "Vrabac" poleću sa platoa na visu levo od nas, desno od bine. Postavljen je žično kontrolisani izviđački dron, dok se sa vaše leve strane, neposredno uz binu, nalazi nezemaljska multisenzorska izviđačka platforma MIP-1 i MIP-3, kao i radarsko-optoelektronski sistemi ALAS i UPAOS, iz komandnih vodova artiljerijskih baterija. U skladu sa planom napadne operacije, vazdušni prostor kontrolišu MIG-ovi 29, koje imamo mogućnost upravo da vidimo pravo ispred vas. Avioni MIG-29 pre naleta udarne grupe avijacije angažovani su na zadatku čišćenja vazdušnog prostora. Pratimo angažovanje aviona MIG-29 u lovačkoj konfiguraciji. Usled nemogućnosti angažovanja avijacije, neprijatelj u delu zone angažuje rojeve dronova i napadne bespilotne letelice dugog dometa na malim visinama. Sa ciljem uništenja dela otkrivenih snaga, protivvazduhoplovna odbrana sopstvenih snaga organizovana je sa više različitih sistema. Sa vaše leve strane, na bezimenom visu, nalazi se raketni vod za protivvazduhoplovna dejstva HQ-17, a pravo ispred vas se nalazi mešovita baterija za protivvazduhoplovna dejstva, naoružana artiljerijsko-raketnim sistemom PASARS, opisao je brigadni general Nedeljković šta će se dešavati na poligonu.

Predsednik Srbije stigao na Pešter

1/16 Vidi galeriju Dolazak predsednika Vučića na vojnu vežbu Pobednik 2026 na Pešteru Foto: RTS

Pukovnik Jovanović: Prikazujemo modernizovane sisteme i sposobnost za zajedničko delovanje

Na privremenom poligonu Pešter angažovano je oko 1.800 pripadnika Vojske Srbije, dok u pripremi i podršci vežbi učestvuje ukupno oko 2.500 pripadnika, kaže za RTS pukovnik Zoran Jovanović, zamenik komandanta Druge brigade kopnene vojske.

Pored velikog broja pripadnika Vojske, angažovano je više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava.

"Na ovoj vežbi cilj i prioritet stavljamo na prikaz sposobnosti i obučenosti pripadnika Vojske da efikasno koriste novouvedene i modernizovane borbene sisteme i da prikažemo osposobljenost za zajedničko delovanje i sadejstvo svih pripadnika Vojske", ističe Jovanović.

Na vežbi će biti prikazana i sredstva koja su nedavno uvedena ili modernizovana. Jovanović izdvaja oklopna vozila pešadije "lazar" i "miloš", kao i modernizovane tenkovske platforme.

"Od artiljerijsko-raketnih sistema videćemo 'vampir' i 'alas' sa raketom 'alas'. Videćemo različite vrste borbene avijacije, borbenih helikoptera, protivoklopna sredstva", kaže Jovanović.

Biće prikazan i protivvazduhoplovni raketni sistem HQ-17, kao i mnoštvo bespilotnih, besposadnih i robotizovanih platformi, zaključuje Jovanović.

1/13 Vidi galeriju Pobednik 2026: Kurir na Pešteru pred početak vojne vežbe Foto: Marko Karović

Vojska Srbije izvodi veliku združenu vojnu vežbu Pobednik 2026 na poligonu Pešter. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe.

Vežbajuće jedinice na tom poligonu predstaviće odlučnost i uvežbanost pripadnika Vojske Srbije, vatrene mogućnosti novih i modernizovanih sredstava i sistema, kao i visok nivo sadejstva i saradnje u odgovoru na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Vežbu u sadejstvu izvode jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije.

U toj etapi združene taktičke vežbe s bojevim gađanjima na poligonu "Pešter" angažovano je oko 2.000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike, dodaje se u saopštenju.

Prema utvrđenom scenariju, dejstvuje se iz modernizovanih tenkova i drugih oklopnih vozila, borbenih aviona i helikoptera, raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva, protivoklopnih raketnih sistema, artiljerijskih oruđa, brojnih besposadnih i robotizovanih platformi, kao i iz široke palete savremenog streljačkog naoružanja.

1/6 Vidi galeriju Vojska Srbije izvodi veliku združenu vojnu vežbu Pobednik 2026 na poligonu Pešter Foto: Ministarstvo odbrane

Cilj vežbe

Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

Vežba se izvodi na specifičnom reljefu, geografskom području, što je prilika da jedinice Vojske Srbije u realnim borbenim uslovima pokažu svoje sposobnosti. Biće prikazana ubojna sredstva u okviru široke palete najsavremenijeg, modernizovanog i novouvedenog naoružanja.

Dejstvovaće "mig-29" i "orao"

U vazdušnom prostoru, tokom vežbe dejstvovaće avioni "mig-29", kao i modernizovani avioni "orao".

Biće prikazani savremeni osmatrački radari koji će kontrolisati vazdušni prostor i prilaze državnoj teritoriji od 300 do 400 kilometara, dok će PVO snage prikazati kineski sistem srednjeg dometa HQ, kao i domaći sistem "pasars-16" opremljen topom od 40 milimetara i raketama "mistral", "strela", "šilo" i "igla".

Podršku iz vazduha pružaće i besposadni vazduhoplovni sistemi strategijskog i taktičkog značaja, kao i transportni avioni kasa 295 i An-26, iz kojih će biti izveden desant padobranskih četa.

1/5 Vidi galeriju Združena taktička vežba sa bojevim gađanjima na Pešteru Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Kopnene snage

Kopnene snage predstaviće modernizovane tenkove M-84, borbena vozila pešadije, BTR-ove, kao i pešadijske jedinice opremljene domaćim oklopnim vozilima "lazar" i "miloš".

Specijalne i izviđačke jedinice koristiće vozila kao što su BRDM i "hamer", uz bogatu paletu streljačkog i snajperskog naoružanja.