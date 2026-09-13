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Detaljna analiza svih događaja od 15. marta prošle godine pokazala je da se na potezu od Terazija, duž cele ulice Kralja Milana ka trgu Slavija dogodila lančana reakcija kretanja građana čiji uzrok nije "zvučni top", niti bilo kakav sličan uređaj!

Analiza video snimaka sa lokacija na kojima je došlo do naglog kretanja građana, a koje su opozicioni političari, samozvani analitičari i blokaderi pokušali da predstave kao "dokaz" upotrebe oružja, pokazala je da je do lančaog kretanja došlo zbog unapred smišljene akcije redara, koji su posle objavljene komande da "skinu prsluke", postupili po komandi a potom počeli da trče sa kolovoza ka zgradama.

Ovaj iznenadni potez redara, koji je prema rečima sagovornika Kurira, očigledno bio isplaniran u cilju širenja panike među građanima na relativno uzanom prostroru, izazvao je očekivanu instinktivnu rekaciju okupljenih, koji su učinili isto.

- Za okupljene građane, naređenje o skidanju redarskih prsluka predstavljalo je upozorenje da bezbednost na protestu više nije zagarantovana i da protest više "nije studentstki". Upravo taj trenutak, kada demonstrativno po komandi redari skidaju prsluke i kreću trčećim korakom da se udaljavaju pokrenuo je i kretanje građana jer okupljeni videvši redare da trče instinktivno počinju da beže, ne znajući od čega beže. Ova lančana reakcija, koja se događala na više lokacija u različitno vreme, što se i vidi na različitm snimcima, blokaderima je trebalo da posluži kao dokaz da je "zvučnog topa" bilo - objašnjava sagovornik kako je, sudeći po hronologiji događaja, afera "zvučni top" isplanirana i montirana mnogo pre 15. marta prošle godine.

Ono što unapred nije moglo da bude isplanirano, a to je pravac kretanja građana, razotkrilo je veliku laž koju su mesecima pokušavali da predstave kao notornu istinu koju vlast pokušava da sakrije. Naime, kako naš sagovornik dodaje, njihove tvrdnje da je "zvučni top" bio postavljen na Palati "Albanija" demantovali su sami okupljeni građani.

- Na snimcima se jasno vidi da se građani kreću ka Palati a da je, kako su pokušali da predstave, korišćen zvučni top, logično bi bilo da okupljeni beže u smeru surotnom od zvuka. Posebno je nelogično i to što se na istim snimcima vidi i kako, dok deo građana trči, pojedinci pa čak i veće grupe građana mirno stoje - dodaje izvor Kurira.

00:20 Snimak sa protesta 15 marta Izvor: Ustupljen video

Ipak, upravo snimke koji su zabeležili sve ovo, blokaderi i opozicioni političari pokušali su da predstave kao dokaz da su Aleksandar Vučić i njegova porodica monstrumi koji ne prezaju ni od čega i da tako izazovu nemir i panika među građanima. Sa razlitičih profila na društvenim mrežama, koje su odmah preuzimali blokaderski mediji pojačani izjavama političara i samozvanih analitičar, ovo kretanje građana prikazivali su uz neobičan huk, za koji je dokazano da je naknadno montiran!

- Zaključak do kog je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu donet je na osnovu prikupljenih dokaza, iskaza i analiza. Konkretno, činjenica da je zvuk koji je trebalo da predstavlja dokaz da je upotrebljen zvučni top montiran, potvrđena je upotrebom softverskog alata "sonic-visualiser", koji je namenjen za poređenje i analizu audio sadržaja, gde su predmet analize bili bili audio i video snimci na kojima se čuje huk, kao i snici koji su po lokaciji i momentu snimanja identični, a na kojima taj zvuk nije registrovan - objašnjava izvor iz istrage na koji način je utvrđeno da je zvuk koji je trebalo da dovede do širenja panike obična montaža.

Foto: Prinskrin

Jedan od ključnih dokaza, kako je Kurir objavio, bio je i snimak blokaderskog Puls Radio Grocka, koji je emitovao snimak koji je vizuelno identičan snimcima na kojima se čuje huk koji su pojedini političari, samozvani analitičari, studenti blokaderi, ali i opozicini mediji pokušali da predstave kao dokaz upotrebe zvučnogtopa.

00:37 Originalan zvuk prekida protesta sa radija Puls Grocka Izvor: Radio Puls Grocka

- Analiza snimaka objavljenih na youtube pod nazivima "Najbolji snimak ZVUKA ZVUČNOG TOPA" na protestu u Beogradu, Pojačaj do kraja!", zatim snimka "Pojačaj da čuješ - Zvučni top - VRATITE nam Srbiju", i snimka "Puls Radio Grocka" da se na prvom od 14. do 17 sekunde radi o niskoferkventnom signalu koji je direktno vezan za ambijentanu buku i dodatno je pojačan "hukom", u odnosnu na originalni snimak sa istog mesta u isto vreme, koji je najverovatnije slučajno objavljen na blokaderskom radiju "Puls Radio Grocka" - objašnaja sagovornik upućen u istragu.

Foto: Facebook Prinscreen

Foto: Facebook Prinscreen

Prema njegovim rečima, jednostavno objašnjenje je da je neko ko ima određeno znanje sam, s namerom, pojačao zvuk žamora, pištaljki koji je karakterističan i za montirane i za nemontirane snimke.

00:24 Montiran zvuk sa dodatim hukom na protestu 1 Izvor: Youtube/VRATITE nam SRBIJU

00:23 Montiran zvuk sa dodatim hukom na protestu 2 Izvor: Youtube/Tema

- Dakle, jasno je da upotrebe "zvučnog topa", niti bilo kakvog sličnog oružja nije bilo već da je reč o namernom, orkestriranom i planiranom širenju dezinformacija s ciljem da se izazove strah i panika a da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavi kao monstrum koji je napao sopstveni narod i bio spreman da puca u decu. O tome svedoči i činjenica da je Aleksandar Radić, koji se u javnosti predstavlja kao vojni analitičar prvi javno u blokaderskim medijima plasira ovu neistinu, svestan da kao neko ko se predstavlja kao bezbednosni radnik ovakvim tvrdnjama može da izazove destabilizaciju države - zaključuje sagovornik.

Foto: Printscreen