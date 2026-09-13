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Programski direktor "Demostata" i nekadašnji glavni urednik blokaderskog lista Danas Zoran Panović izjavio, komentarišući predstojeće parlamentarne izbore u Srbji, da bi opozicija i studentsko blokaderski pokret na umu trebalo da imaju na umu pesmu "Četiri godine" koju su jednom prilikom u autu pevali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali.

- Ali i ovi iz opozicije, studenti, svi koji olako prilaze izborima, ako neko olako prilazi ovim izborima, ja sam to pre neki dan rekao, treba uvek da imaju u glavi onu scenu, one noćne vožnje po Beogradu Aleksandra Vučića i Siniše Malog kad su pustili onu pesmu Lepe Brene "Četiri duge godine"! Te četiri godine nisu lake! - poručio je Panović tokom gostovanja na N1.

Naime, u pitanju je stara pesma folk zvezde Lepe Brene, koju su predsednik Vučić i ministar Mali slušali i pevali u autu krajem 2023. godine kada su se provozali pored "Zimske bajke" u naselju "Beograd na vodi".

Četiri godine traje mandat narodnih poslanika u Slupštini Srbije, a toliko traje i mandat predsednika Vlade (premijera) i članova vlade.