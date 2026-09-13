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Profesor Milo Lompar nije na blokaderskoj listi jer su njegovo izbacivanje sa liste zahtevali blokaderi sa Državnog univerziteta Novi Pazar (DUNP)! To je potvrdio dr Dragan Milić, niški opozicionar, u razgovoru upravo sa Lomparom, a snimak tog razgovora objavljen je na društvenim mrežama.

Profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, koji je do nedavno bio jedan od glavnih kandidata tzv. studentske liste, studenti su vetirali i izbacili, a iz njegovog razgovora sa Milićem se jasno čuje da su svemu "kumovali" blokaderi iz Novog Pazara.

- Dobio sam informaciju da je Univerzitet u Novom Pazaru dao uslov da vi morate da budete izbačeni sa liste da bi oni ostali u igri, u priči - govori dr Milić Lomparu i dodaje da su blokaderi sa liste izbacili "pronacionalnu opciju".

- To meni liči na komunistički način funkcionisanja - odgovara Lompar, a Milić na to dodaje: "Čist boljševizam!"

Poslušajte snimak razgovora:

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