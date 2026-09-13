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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovaće u Banjaluci centralnom obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

- Ove godine - Banjaluka. Ali srpska trobojka treba da se vijori svuda! Centralno obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ove godine održavamo u Banjaluci. Ali ovaj dan nije samo jedna svečanost i nije vezan samo za jedno mesto. Važno je da ga obeležimo u svakom gradu i selu, u školama i ustanovama, na našim ulicama i u našim domovima, svuda gde živi naš narod - naglašava ona.

Ministarka Stamenkovski je dodala da isticanjem naše zastave čuvamo svest o tome ko smo, pamtimo borbu naših predaka za slobodu i pokazujemo da znamo koliko su važni jedinstvo i zajedništvo.

- Neka se 15. septembra srpska trobojka vijori svuda! Jedna zastava. Jedan narod. Zajedničko pamćenje i zajednička budućnost.

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