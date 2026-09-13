- Ove godine - Banjaluka. Ali srpska trobojka treba da se vijori svuda! Centralno obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ove godine održavamo u Banjaluci. Ali ovaj dan nije samo jedna svečanost i nije vezan samo za jedno mesto. Važno je da ga obeležimo u svakom gradu i selu, u školama i ustanovama, na našim ulicama i u našim domovima, svuda gde živi naš narod - naglašava ona.