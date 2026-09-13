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Na osnovu svestranog razmatranja prikupljenih dokaza, Više javno tužilaštvo je utvrdilo da se 15. marta 2025. godine na spornom potezu od Terazija, pa duž cele ulice Kralja Milana ka Slaviji, dogodila panična lančana reakcija kretanja građana, čiji uzrok nije upotreba tzv. “zvučnog topa”, niti bilo kakvog sličnog uređaja, što je precizno pojašnjeno kroz nekoliko segmenata obrazloženja detaljno izloženih u analizi i zaključku, saopštilo je VJT u Beogradu.

1/7 Vidi galeriju Zvučni top detalji Foto: Printskrin RTS 1

Gosti vikend izdanja emisjie "Puls Srbije" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović analizirali su anatonimu prevare pod nazivom "zvučni top".

Prevara decenije - zvučni top

Novinar Milomir Marić je na početku rekao da je ovo bio najveći politčki kapital 15. marta i postoji govora da je pripremano mnogo ranije, pa je izdvojio njemu poseban detalj iz ovog slučaja:

Foto: Kurir Televizija

- Posebno interesantno je bilo kada smo ispred skupštine videli redare kako bacaju prsluke u znaku da je protest gotov, a u tom času se tobož dešava zvučni top. Bila je ideja o državnom udaru, da policija otkazuje poslušnost, ulazak u predsedništvo, sve je to bio njihov plan. Očigledno da im taj plan nije uspeo, kao što nisu uspeli ni da bude generalni štrajk i da Srbija bude paralisana. Mnogo je stvari koje nisu uspeli da urade, zbog toga im pokret jenjava. Iz tog razloga su bili protiv izbora u to vreme. Govorili su da je izdajnik onaj ko je za izbore. Oni nisu krili da vlast žele isključivo preko ulice, pa je i taj zvučni top bio deo tog scenarija.

Marić navodi da su hteli u Evropsku uniju da uvedu u to, pa su od tamošnjih funkcionera tražili štošta, a Evropski parlament je doneo pojedine rezolucije. pa su tražili istragu svih relevantnih služni:

- FSB je dao tumačenje da nije bilo zvučnog topa, a bila je ponudi i da FBI da neko mišljenje, ali je tamo pravilo da ne daju mišljenje o drugim zemljama. Očigledno je tu bilo amaterizma i želje, mnogo toga je bilo zbog čega im priča nije uspela. Svakako da se smatralo, pogotovo u vreme napredne veštačke inteligencije, da je neko montirao video uz dodavanje zvuka. Prisutni ljudi će vam reći da se ništa nije čulo - rekao je Marić.

Dr Nebojša Kuzmanović, iz Centra za društvenu stabilnost, je 15. marta bio u neposrednoj blizini lokacije za koju su neki tvrdili da se dogodio zvučni top, pa je izneo šta je on tamo video:

Foto: Kurir Televizija

- Bili smo u Pionirskom parku na poziv studenata koji žele da uče i koji su se osetili ugroženim od studenata blokadera. Došao sam kao građanin koji smatra da bi trebalo zaštititi našu decu. Sedeo sam na klupama koje su na stotinak metara od prostora o kojem pričamo. Nisam čuo nikakav zvuk, možda je zvučni top frekvencija koju ne čujemo, ali niko od nas prisutnih ništa nije čuo.

Zdravstvene tegobe

Još jedna činjenica koja ukazuje da se radi o uobičajenim zdravstvenim tegobama, a ne o onima koje su uzrokovane korišćenjem zvučnog topa, jeste da je na protestima bilo više desetina hiljada građana, a da se svega 151 odazvalo, od kojih je 113 donelo potrebu zdravstvenu dokumentaciju.

Nebojša Obrknežev, politički analitičar, je gostujući u "Pulsu Srbije" protivrečio navodima o korišćenju nezakonitih sredstava na skupu 15. marta prošle godine.

- Postoje snimci gde se vidi kako ljudi beže u pravcu odakle dolazi zvuk, tako su oni to iscenirali. Nova S i N1 su narednih dana apelovale da se građani jave ako imaju tegobe, pa su navodili cifre od nekoliko hiljada ljudi. Međutim, kao što smo videli, na poziv tužilaštva se odazvala svega 151 osoba. Međutim, veoma je zanimljiv čas u kojem se ta afera odigrala. Naime, taj dan kao dan im je bio neuspešan, a morali su da zadrže određeni gnev kod ljudi ili još više da ga povećaju, pa su to učinili time - rekao je Obrknežev.

03:05 Stručnjak za bezbednost izneo analizu afere "zvučnog topa": VJT je na ovu priču stavilo tačku! Izvor: Kurir televizija

Stručnjak za bezbednost, Nikola Vujinović, je za našu televiziju analizirao ovu afera, pa nakon mnogih dokaza i istraživanja o ovoj aferi Vujinović je rekao da o ovome slučaju više nema dileme.

- Po samom saopštenju vidimo da je konsultovan naš Vojno-tehnički institut, to je najviša akademska ustanova koja se bavi oružjem. Imamo jasan zaključak da nije bilo zvučnog topa. Sve ovo ostalo su politizacije. Vi da upotrebite bilo kakvu vrstu zvučnog topa, ne možete da diskriminišete žrtvu, svi će biti žrtve, a njihova reakcija će biti veća ili manja u zavisnosti od zdravstvenog stanja. Međutim, čak i te večeri smo videli da nije bilo navale na Urgentni centar, VMA, Domove zdravlja zbog posledica. Smatram da je saopštenje iz VJT na ovu priču stavljena tačka - rekao je Vujinović.

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