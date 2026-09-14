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Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon oglasio se povodom pisanja Francuskog portala o tome da predsednik te države Emanuel Makron zbog predsednika Srbije Aleksandra Vučića "ide kontra EU, u pozadini milijarde i "Rafali", a vest o tome prenela je blokaderska "Nova S".

- Nikad čuo nisam za ovaj portal, ali su sve ključne reči zapadnog mejnstrima iz 90-ih o Srbima na broju: velika Srbija, genocid, kasapin sa Balkana, masakr, ratni zločinci, ultranacionalisti, "vođa srpske crkve"… A da nije tako verovatno Nova S ne bi ni prenela članak - napisao je Gujon na Iksu.

Kurir Politika

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