Slušaj vest

Iz analize Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, te veštačenja i tumačenja koja je dalo Ministarstvo odbrane jasno je sada kao dan – psihološke operacije vrše se nad građanima Srbije kroz propagandu koja se širi sa pojedinih medijskih platformi, pre svega medija Dragana Šolaka i društvenih mreža, a to je svojim manipulativnim delovanjem potvrdio i lično Aleksandar Radić, navodni vojni analitičar.

Priča o navodnoj upotrebi tzv. "zvučnog topa" od strane državnih organa nad građanima okupljenim na protestu u Beogradu 15. marta prošle godine, koju je u javnosti iste večeri prvi plasirao upravo Radić, samo je jedna od "PSY OPS" – psiholoških operacija koje se sprovode na teritoriji Srbije.

Dejstvo ovih operacija vidljivo je pre svega putem medija United Media Group – poznatijim kao Šolakovi mediji, sada već bivši, kao i na društvenim mrežama gde svako piše šta mu padne na pamet u cilju manipulacije građanima i to bez ikakve odgovornosti i posledica.

Sve ovo proizilazi iz dopisa Ministarstva odbrane koje je objavljeno u detaljnoj Analizi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o navodnoj upotrebi tzv. zvučnog topa, u kojoj je dokazano da je sve bila osmišljena laž – jedna od propagandnih psiholoških operacija dobro uigrane ekipe koja ima za cilj rušenje države i nasilnu smenu vlasti.

Podsetimo, na zahtev VJT u Beogradu Ministarstvo odbrane je dostavilo dopis od 21. avgusta 2026. godine u kojem je pored ostalog, pojasnilo da je akronim "PSY OPS" predstavlja skraćenicu od izraza psychological operations (psihološke operacije) i da se u vojnim dokumentima i akademskim radovima najčešće koriste skraćenice "PSYOP", "PSYOPS" i "PSYOPs", "PSY OPS", "PsyOps", ali sa istim značenjem.

Foto: Printscreen

U dopisu je ukazano da su "psihološke operacije planirana upotreba ubedljive komunikacije radi ostvarivanja željenih uticaja na stavove i ponašanje ljudi i ciljnih grupa u cilju ostvarivanja određenih interesa strane koja ih izvodi, kao i da se one sastoje od političkih, vojnih i ideoloških akcija preduzetih da bi se kod ciljnih grupa izazvalo ponašanje, emocije i stavovi, koji doprinose ostvarivanju interesa organizatora ovih operacija.

Ovako definisana informaciona dejstva obuhvataju deo sadržaja koji se u drugim oružanim snagama prepoznaju kao psihološke operacije - navelo je Ministarstvo odbrane u svom dopisu tužilaštvu.

Dalje je pojasnilo da su ciljevi koji se žele postići psihološkim operacijama :

uticaj na državno rukovodstvo,

vojno rukovodstvo,

javno mnjenje druge strane,

a izvode se radi ostvarivanja najviših nacionalnih ciljeva.

Delovanja u psihološkom ratu obuhvataju:

propagandu,

širenje glasina,

dezinformisanje,

spinovanje,

(usmereni) digitalni društveni aktivizam

obojene revolucije i dr.

Zatim je pojašnjeno da "propaganda" predstavlja svesno i planirano širenje informacija, koje predstavljaju planski rad sa ciljem da se utiče na mišljenje i ponašanje ljudi.

Takođe je ukazano da propaganda, psihološke operacije, informacione manipulacije i dr. predstavljaju strateške metode uticaja na svest, emocije i ponašanje pojedinaca ili grupa.

Međutim, država je odbranu od psiholoških ili informacionih ili psihološko propagandnih delovanja u Republici Srbiji spremno dočekala donošenjem Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije koja predstavlja najvažniji strateški dokument kojim se utvrđuju osnove politike bezbednosti u zaštiti nacionalnih interesa i čijim se sprovođenjem štite njene nacionalne vrednosti i interesi od izazova, rizika i pretnji bezbednosti u svim oblastima društvenog života.

Pored ostalog, u dopisu Ministarstva odbrane istaknuto je da Strategija prepoznaje propagandu kao bezbednosni rizik za Republiku Srbiju.

Imajući u vidu opasnost propagande, podseća se da je Krivičnim zakonikom pored ostalih krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, propisano kao krivično delo izazivanje panike i nereda putem širenja lažnih informacija - sa čime se Republika Srbija upravo suočila lažnim tvrdnjama i propagiranjem navodne upotrebe "zvučnog topa".

Država je poslednjih godina bila suočena i sa krivičnim delima kao što su ugrožavanje ustavnog poretka, pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, koja, prema stavu stručnjaka, zbog prirode ovih krivičnih dela, ne samo podstrekavanje, već i pozivanje i podsticanje neodređenog kruga lica opravdavaju intervenciju nadležnih organa, a to su policija i tužilaštvo.

Stručnjaci Ministarstva odbrane zaključili su da preduzete radnje u vezi sa dezavuisanjem javnosti o upotrebi tzv. "zvučnog topa" predstavljaju "svojevrsnu zloupotrebu PSY OPS u civilnoj oblasti, odnosno psihološko propagandne aktivnosti usmerene ka pokušajima destabilizacije institucija i izazivanja tenzija u društvu i da iste predstavljaju pretnju bezbednosti Republike Srbije".

Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, tužilaštvo je objavilo da su veštačenjem telefona osumnjičenog Aleksandra Radića, koji je u javnosti predstavljen kao vojni analitičar, ali i pregledom sadržaja emisije "Direktno" koja je emitovana u večernjim časovima dana 15. marta 2025. godine na televiziji N1, utvrđeni izvor, kao i mehanizam putem kojeg je u javnosti došlo do propagiranja i širenja dezinformacija o navodnoj upotrebi tzv. "zvučnog topa".

Iz preduzete analize potvrđena je namera Radića da nad javnim mnjenjem primeni "PSY OPS", odnosno "psihološke operacije", kako je to sam naveo u prepisci na jednoj viber grupi.

Ova Radićeva namera dodatno je potvrđena činjenicom da on ni sam nije znao za koji uređaj da se opredeli, odnosno da li da tvrdi da je upotrebljen "zvučni top" ili "infrazvuk" ili eventualno "Vorteks", naposletku govoreći svom sagovorniku da "Stavi koji god uređaj", što nedvosmisleno ukazuje da njemu nije od važnosti da li je i koji je uređaj upotrebljen, već mu je, kako u jednom momentu navodi, "bitan cilj", koji se evidentno ogleda u širenju panike i nereda među građanima, a što je sve utvrđeno veštačenjem njegovog telefona.