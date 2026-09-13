Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Miloš Vučević poručio je tokom posete Novom Slankamenu da se jedinstvo Srbije gradi razgovorom sa građanima u svim mestima širom zemlje i da razlike ne smeju biti povod za nove podele.

- Jedinstvo Srbije ne gradi se samo u jednom centru niti u najvećim gradovima. Ono se gradi razgovorom sa ljudima u svakom gradu, opštini i selu, jer nijedan deo naše zemlje i nijedan građanin nisu manje važni. Razlike među nama ne smeju biti povod za nove podele, već podsticaj da zajedno tražimo najbolja rešenja za Srbiju. Zato sam danas u Novom Slankamenu, sa mojim Sremcima - da razgovaramo, čujemo jedni druge i zajedno gradimo sigurniju i bolju budućnost. Samo ujedinjeni možemo da sačuvamo stabilnost i nastavimo putem napretka. Srbija je naša zajednička kuća! - napisao je Vučević na Instagramu.