STRUČNJACI VEŠTAČILI KAKO JE MONTIRAN LAŽNI HUK: Čak 50 puta pojačali zvuk da bi predstavili kao "zvučni top" i lažno optužili Vučića da je pucao na svoj narod
- Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da 15. marta nije bilo zvučnog topa ni sličnog uređaja, a stručnjaci su utvrdili da je huk naknadno montiran na snimke. Zvuk žamora i pištaljki pojačan je i do 50 puta da bi se prikazao kao oružje.
- Istraga je povezala širenje neistina sa Aleksandrom Radićem, Zdravkom Ponošem, Marinikom Tepić i drugim akterima, dok je Radićev telefon pokazao poruku o 'PSY OPS' i cilju da se utiče na javno mnjenje.
Analiza svih dokaza koji su prikupljeni tokom istrage o događajima od 15. marta prošle godine, kada je prema optužbama opozicioni političara, blokaderskih medija i samozvanih analitičara, vlast u Srbiji upotrebila takozvani "zvučni top", otkrila je neverovatan pokušaj manipulacije građanima dezinformacijama i montažama snimaka!
"Izvori" koji su plasirali i širili ove laži, kako se ispostavilo, umesto da daju iskaze i prezentuju istražnim organma svoje dokaze, pobegli su iz Srbije čim je njihova laž raskrinkana. Međutim, Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je danas, po okončanju kompletne istrage, stavilo tačku i saopštilo da zvučnog topa nije bilo, najavilo je da će predmet istrage biti svi oni koji su bili saučesnici u ovoj opasnoj manipulaciji.
- Utvrđeno je da zvučnog topa niti bilo kakvog sličnog uređaja nije bilo ni na jednoj lokaciji 15. marta. Tužilaštvo je izvršilo uvid u snimke postavljene na youtube plaformi, koji su sačinjeni u vreme i na mestu na kom su oni koji su želeli krvoproliće tvrdili da je upotrebljen zvučni top. Stučnjaci su, upotrebom softverskog alata "sonic-visualiser" utvrdili da je neobičan huk koji je predstavljen kao oružje montiran naknadno na snimke i to na taj način što je zvuk žamora i pištaljki u jednom delu značajno pojačavan, i da dostiže jačinu čak 50 puta veću u odnosu na metež koji je bio realan u tom trenutku, na mestu na kom boravi nekoliko desetina hiljada građana - objašnjava sagovornik upućen u istragu.
Ključni dokaz dali su upravo i snimci koje su postavili oni koji podržavaju blokadere - snimak Puls Radio Grocka na profilu Stefana Radića i opozicionar Aleksandar Kutlešić, a na kojima se u vreme kada njihovi istomišljenici tvrde da je upotrebljen zvučni top, čuje isključivo zvuk pištaljki i komešanja građana, uz odsustvo bilo kakvog neobičnog zvuka.
- Zaključak da je koji je objavio Puls Radio Grocka originalan i autentičan, dali su stručnjaci koji su istovremeno utvrdili da je identičan snimak koji je objavljen sutradan na drugim profilima naknadno prerađen tako što je na čemu značajno pojačan "specifičan huk" - pojašnjava izvor Kurira i dodaje daje utvrđeno da su za sada nepoznata lica izmenila snimak s ciljem da ubede građane da je predsednik države Aleksandar Vučić pucao na svoj narod.
Tokom istrage, u potpunosi je raskrinkana hronologija lažne afere, ali i uloga Aleksandra Radića, Zdravka Ponoša, Marinike Tepić i ostalih opozicionih aktivista u tome. Pregledom telefona koji su oduzeti od Radića, koji se u javnosti predstavalja kao vojni analitičar, utvđeno je da je on pozivajući na širenje laži tokom polemike o tome da li je bilo zvučnog topa poslao poruku "nije važno..bitan je cilj...ovo je PSY OPS".
- S obzirom na to da Ministarstvo odbrane jasno ovaj termin koji je upotrebio deklariše kao psihološku operaciju, činjenica je da je za cilj imao da utiče na javno mnjenje i to dezinformacijama, širenjem glasina i spinovanjem, u ovom slučaju, da je korišćen zvučni top, jer kako i sam navodi u poruci "bitan je cilj" a to su bezbednosni rizik po Srbiju i destabilizacija države i obojena revolucija - pojašnava sagovornik ulogu Radića, koji je posle otvaranja istage pobegao iz Srbije, pa je sud na predlog tužilaštva raspisao poternicu za njim.
Podsetimo, širenje dezinformacija koje su za cilj imale izazivanje haosa počelo je 15. marta u 19.39 sati objavom nepoznate osobe koja na društvenoj mreži X koristi nalog "Alef Pendule" o "korišćenju nekakve tehnologije". Već u 20.33 sata na blokaderskoj televiziji N1 u emisiji "Direktno" je emitovana ova objava, što je dalo ideju samozvanom vojnom analitičaru Aleksandru Radiću koji čak i nije bio na protestu da ovu objavu okarakteriše kao upotrebu "zvučnog topa". Ova Radićeva izmišljotina brzo je postala viralna, a dodatno je ovu opasnu laž pokušao da potkrepi Zdravko Ponoš koji je već u 21.02 optužio predsednika Republike Srbije da je upotrebio zvučni top i pucao na narod.