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Analiza svih dokaza koji su prikupljeni tokom istrage o događajima od 15. marta prošle godine, kada je prema optužbama opozicioni političara, blokaderskih medija i samozvanih analitičara, vlast u Srbiji upotrebila takozvani "zvučni top", otkrila je neverovatan pokušaj manipulacije građanima dezinformacijama i montažama snimaka!

"Izvori" koji su plasirali i širili ove laži, kako se ispostavilo, umesto da daju iskaze i prezentuju istražnim organma svoje dokaze, pobegli su iz Srbije čim je njihova laž raskrinkana. Međutim, Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je danas, po okončanju kompletne istrage, stavilo tačku i saopštilo da zvučnog topa nije bilo, najavilo je da će predmet istrage biti svi oni koji su bili saučesnici u ovoj opasnoj manipulaciji.

- Utvrđeno je da zvučnog topa niti bilo kakvog sličnog uređaja nije bilo ni na jednoj lokaciji 15. marta. Tužilaštvo je izvršilo uvid u snimke postavljene na youtube plaformi, koji su sačinjeni u vreme i na mestu na kom su oni koji su želeli krvoproliće tvrdili da je upotrebljen zvučni top. Stučnjaci su, upotrebom softverskog alata "sonic-visualiser" utvrdili da je neobičan huk koji je predstavljen kao oružje montiran naknadno na snimke i to na taj način što je zvuk žamora i pištaljki u jednom delu značajno pojačavan, i da dostiže jačinu čak 50 puta veću u odnosu na metež koji je bio realan u tom trenutku, na mestu na kom boravi nekoliko desetina hiljada građana - objašnjava sagovornik upućen u istragu.

Ključni dokaz dali su upravo i snimci koje su postavili oni koji podržavaju blokadere - snimak Puls Radio Grocka na profilu Stefana Radića i opozicionar Aleksandar Kutlešić, a na kojima se u vreme kada njihovi istomišljenici tvrde da je upotrebljen zvučni top, čuje isključivo zvuk pištaljki i komešanja građana, uz odsustvo bilo kakvog neobičnog zvuka.

00:37 Originalan zvuk prekida protesta sa radija Puls Grocka Izvor: Radio Puls Grocka

- Zaključak da je koji je objavio Puls Radio Grocka originalan i autentičan, dali su stručnjaci koji su istovremeno utvrdili da je identičan snimak koji je objavljen sutradan na drugim profilima naknadno prerađen tako što je na čemu značajno pojačan "specifičan huk" - pojašnjava izvor Kurira i dodaje daje utvrđeno da su za sada nepoznata lica izmenila snimak s ciljem da ubede građane da je predsednik države Aleksandar Vučić pucao na svoj narod.

00:24 Montiran zvuk sa dodatim hukom na protestu 1 Izvor: Youtube/VRATITE nam SRBIJU

00:23 Montiran zvuk sa dodatim hukom na protestu 2 Izvor: Youtube/Tema

Tokom istrage, u potpunosi je raskrinkana hronologija lažne afere, ali i uloga Aleksandra Radića, Zdravka Ponoša, Marinike Tepić i ostalih opozicionih aktivista u tome. Pregledom telefona koji su oduzeti od Radića, koji se u javnosti predstavalja kao vojni analitičar, utvđeno je da je on pozivajući na širenje laži tokom polemike o tome da li je bilo zvučnog topa poslao poruku "nije važno..bitan je cilj...ovo je PSY OPS".

Foto: Printscreen

- S obzirom na to da Ministarstvo odbrane jasno ovaj termin koji je upotrebio deklariše kao psihološku operaciju, činjenica je da je za cilj imao da utiče na javno mnjenje i to dezinformacijama, širenjem glasina i spinovanjem, u ovom slučaju, da je korišćen zvučni top, jer kako i sam navodi u poruci "bitan je cilj" a to su bezbednosni rizik po Srbiju i destabilizacija države i obojena revolucija - pojašnava sagovornik ulogu Radića, koji je posle otvaranja istage pobegao iz Srbije, pa je sud na predlog tužilaštva raspisao poternicu za njim.