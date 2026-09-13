Predsednik je tim povodom objasnio da je Mojsilović tenkista koji smatra da su tenkovi najvažniji i da je to njegova doktrina.

- Milanova doktrina je da su tenkovi najvažniji, jer, kako kaže: „Kontrolišeš samo onu teritoriju na kojoj se tvoj tenk pojavio.“

Hvala Milanu i svim pripadnicima Vojske Srbije, bila mi je najveća čast da budem vrhovni komandant. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!, poručio je predsednik posle uspešno održane vojne vežbe na Pešteru koju je ocenio sa "vrlo dobro" rekavši da je ponosan.