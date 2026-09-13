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Predsednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Aleksandar Vučić dobio je danas, po završetku vojne vežbe Pobednik 2026 na Pešteru, poklon od načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića.

Pobednik 2026 - vojna vežba Vojske Srbije na Pešteru Foto: Marko Karović

On je predsedniku poklonio maketu tenka pošto je ovo poslednja vojna vežba Vučiću kao vrhovnom komandantu oružanih snaga.

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Foto: Marko Karović

Predsednik je tim povodom objasnio da je Mojsilović tenkista koji smatra da su tenkovi najvažniji i da je to njegova doktrina.

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Foto: Marko Karović

- Milanova doktrina je da su tenkovi najvažniji, jer, kako kaže: „Kontrolišeš samo onu teritoriju na kojoj se tvoj tenk pojavio.“
Hvala Milanu i svim pripadnicima Vojske Srbije, bila mi je najveća čast da budem vrhovni komandant. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!, poručio je predsednik posle uspešno održane vojne vežbe na Pešteru koju je ocenio sa "vrlo dobro" rekavši da je ponosan.

 Kurir.rs

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