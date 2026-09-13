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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je danas na tvit lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa u kojem je čestitao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsednik Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju "na zvaničnom ujedinjenju".

- Konstrukcije propalog opozicionog bloka nas uopšte ne iznenađuju, ali vas činjenice opet demantuju. Svako ko barem malo razume politiku zna da ovde nije reč ni o kakvom "utapanju", već o maksimalnoj odgovornosti prema državi u trenutku kada se nad Srbijom vrše nezapamćeni geopolitički pritisci - napisao je Vučević na Instagramu.

On je dodao da su Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić jasno pokazali da je nacionalno jedinstvo iznad svih stranačkih kalkulacija.

- Okupljanje svih rodoljubivih i patriotskih snaga na jednoj listi je direktan odgovor na pokušaje destabilizacije Srbije, a ne odricanje od bilo kog strateškog cilja ili evropskog puta. Srbija danas vodi isključivo samostalnu, nezavisnu i suverenu politiku. Smernice naše države ne diktira niko sa strane, niti ih određuju pojedinci na listi, već isključivo volja građana i predsednik Aleksandar Vučić. Naša politika očuvanja vojne neutralnosti, odbrane Kosova i Metohije, uz paralelan nastavak modernizacije i izgradnje zemlje, jeste politika koja donosi istorijske rezultate. Priče o "diktaturi" i plašenje naroda su matrice svih onih koji nemaju ni plan, ni program, niti podršku u narodu. Građani Srbije odlično vide ko je izgradio nove bolnice, auto-puteve, brze pruge i otvorio stotine hiljada radnih mesta, a ko zna samo da kritikuje i priželjkuje haos. Izbori su jedino merilo narodne volje. Na njima se ne pobeđuje jeftinom demagogijom, nego konkretnim delima, a građani će opet podržati stabilnu, jaku i ujedinjenu Srbiju predvođenu Aleksandrom Vučićem - istakao je lider SNS.

Kurir Politika

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