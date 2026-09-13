"OVO JE VAŠ DOM I TAKO ĆE OSTATI ZAUVEK" Brnabić u Skupštini ugostila decu iz Republike Srpske u susret Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave
- Ana Brnabić je u Skupštini ugostila decu iz Republike Srpske u susret Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
- Poručila je da je ponosna na inicijativu koja se već petu godinu zaredom organizuje radi negovanja zajedništva, pripadnosti i ljubavi prema narodu.
Predsednica Skupštine Ana Brnabić, u susret Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ugostila je decu iz Republike Srpske u toj ustanovi i istakla da je ponosna na inicijativu koja ima za cilj da i kod najmlađih neguje osećaj zajedništva.
- U susret Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, prepodne sam provela sa decom iz Republike Srpske u Narodnoj skupštini. Ponosna na ovu inicijativu, koja se održava već petu godinu zaredom i ima za cilj da i kod najmlađih neguje osećaj zajedništva, pripadnosti i ljubavi prema svom narodu. Mladim gostima sam poželela da se osećaju kao kod kuće, jer ovo i jeste njihov dom i šta god neki radili i zagovarali, tako će ostati zauvek - poručila je Brnabićeva na Instagramu.
Kurir Politika