Predsednica Skupštine Ana Brnabić , u susret Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave , ugostila je decu iz Republike Srpske u toj ustanovi i istakla da je ponosna na inicijativu koja ima za cilj da i kod najmlađih neguje osećaj zajedništva.

- U susret Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, prepodne sam provela sa decom iz Republike Srpske u Narodnoj skupštini. Ponosna na ovu inicijativu, koja se održava već petu godinu zaredom i ima za cilj da i kod najmlađih neguje osećaj zajedništva, pripadnosti i ljubavi prema svom narodu. Mladim gostima sam poželela da se osećaju kao kod kuće, jer ovo i jeste njihov dom i šta god neki radili i zagovarali, tako će ostati zauvek - poručila je Brnabićeva na Instagramu.