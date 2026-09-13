VUČIĆ SUTRA PRIMA AKREDITIVNA PISMA Predsednik sa novim ambasadorima Azerbejdžana i Španije, ali i 8 drugih zemalja
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra akreditivna pisma ambasadora Republike Azerbejdžan Nj.E. Tahira Tagizadeha i ambasadora Kraljevine Španije Nj.E. Andera Ruisa de Gopegija Aramburua, u 10.00 časova u Palati Srbija.
Nakon toga, predsednik Vučić primiće akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi. Grupnoj predaji akreditivnih pisama prisustvovaće sledeći ambasadori:
1. Nj.E. Anri Okemba, ambasador Republike Kongo
2. Nj.E. Jakuba Sise, ambasador Republike Kot D'Ivoar
3. Nj.E. Maria Hoze Arganja Mateu, ambasador Republike Paragvaj
4. Nj.E. Aminat Šabina, ambasador Republike Maldivi
5. Nj.E. Mbaruk Nasor Mbaruk, ambasador Ujedinjene Republike Tanzanije
6. Nj.E. Anas Abdulrahman Al - Vasedi, ambasador Kraljevine Saudijske Arabije
7. Nj.E. Abasi Ogvime Braimah, ambasador Savezne Republike Nigerije
8. Nj.E. Njamteseren Enhtajvan, ambasador Mongolije.