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Politika blokaderskog tabora jasnija je iz dana u dan, a to pokazuju i novi, konstanto pristuni izlivi mržnje, prozivke, uvrede i pozivi na nasilje. Od kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao izbore za 25. oktobar, kod blokadera je otvorena nova dimenzija mržnje, koja je usmerena ne samo prema građanima Srbije, već i prema svim institucijama, pa tako i prema Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) i zaposlenima u njoj.

Tako je jedan od blokadera, Marko Marjanović, pod nazivom "Kristal Met Dejmon" na Iksu na gnusan način opisao kako će izgledati podrška studentskoj listi, ali i odnos prema zaposlenima u RIK-u.

- Naravno da nosimo zajedno sa studentima potpise u RIK! Taman da isprobamo novu pesmicu: Je-*a-će-mo sve u komisiji, sve u komisiji, sve u komisiji - napisao je blokader.

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Blokader upućuje posvke na Iksu Foto: Printscreen X

Ovakav način političkog delovanja jasno stavlja do znanja građanima Srbije da su prostački ispadi, podstrekivanje na nasilje i pretnje jedini domet blokaderskih krugova i da je to ono što bi mogli ponuditi svom narodu.

Kurir Politika

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