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Vojni analitičar Aleksandar Radić, koji se sumnjiči da je plasirao neistine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" na protestu u Beogradu 15. marta 2025 i za kojim je raspisana poternica budući da je još 24. juna ove godine napustio teritoriju Srbije, danas se oglasio za srpske medije koji prenose komentar ovog osumnjičenog analitičara na temu saopštenja VJT u Beogradu o korišćenju zvučnog topa!

Radić je u izjavi za agenciju Beta, koju su preneli svi blokladerski mediji (N1. Nova, Danas itd) rekao da je istraga tog tužilaštva od početka bila deo propagande, kao i da je objavljivanje zaključaka tužilaštva sada uključeno u dinamiku izborne kampanje.

Odgovora (ne znamo da li je bilo pitanja) o tome gde se odbegli Radić nalazi i kako on, kao osumnjičeni u istrazi o ovom slučaju koji je mogao da potpuno uništi Srbiju, komentariše tu istragu - nema!

Čoveku koji je napustio Srbiju čim je počelo da se odmotava klupko ove strašne laži je dozvoljeno da komentariše istragu državnih organa, da daje svoj sud i svoje ocene, kao i u martu 2025. godine kada je prvi izašao u javnost sa izmišljotinom da je država 15. marta 2025. upotrebila zvučni top nad učesnicima protesta!

Aleksandar Radić: Pobegao od zakona, daje izjave za blokaderske medije Foto: Printscreen

Radić je begunac od zakona. Za blokaderske medije očigledno je heroj, budući da ga zovu da on, kao osumnjičeni, koji je pokrenuo lavinu laži o tzv. zvučnom topu komentariše saopštenje VJT u Beogradu.

Sada kada je tužilaštvo ocenilo da je analizom Radićevog telefona utvrđena "njegova namera" da nad javnim mnjenjem primeni "PSY OPS" - psihološku operaciju - Radić tvrdi da je taj izraz koristio U ŠALI!

- Oni namerno koriste englesku skraćenicu, zapravo skraćenicu iz američke vojne terminologije, PSY OPS. Ja sam PSY OPS u šali koristio na Viber grupi sa mojim prijateljima novinarima godinama unazad, kao naziv grupe u kojoj smo razmenjivali informacije o tome ko je gde širom sveta kupio neke tenkove, šta se desilo na vojnom planu, gde je prikazana neka nova tehnika - naveo je Radić za Betu, prenose, N1, Nova, Danas.

Izveštavanje ovih medija o Aleksandru Radiću oslikava ne samo paradoks blokaderske stvarnosti, već i zaista pokazuje stvarnost u kojoj bi sutra (ne daj Bože) Srbija bila: Srbiju u kojoj se čoveku pod poternicom i sa nepoznate adrese daje prostor da kreira javno mnenje, komentariše zvaničnu istragu i svoje optužbe pravda "internim šalama".

Imao je Milo Đukanović jednom jednu sjajnu repliku koja se može primeniti: Bravo, kreteni!