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Predsednik Opštinskog odbora Novog lica Srbije u Bajinoj Bašti podneo je neopozivu ostavku, dok su celokupan opštinski odbor i odbornici odlučili da istupe iz stranke.

Kao razlog navode duboko neslaganje sa odlukama vrha stranke, a poručili su i da daju punu podršku "studentskoj listi".

Odluka o napuštanju Novog lica Srbije saopštena je javnosti, uz obrazloženje da je reč, pre svega, o "moralnom činu".

- Ovim putem želim da vas obavestim da podnosim neopozivu ostavku na mesto predsednika Opštinskog odbora stranke 'Novo lice Srbije Bajina Bašta'. Takođe, celokupan opštinski odbor i naši odbornici doneli su odluku o istupanju iz stranke - naveo je u saopštenju Zvonko Lazarević na svom Fejsbuk profilu.

Kao glavni razlog za ovakav potez navedeno je "duboko neslaganje sa odlukama koje dolaze iz samog vrha stranke".

- Naša jedinstvena obaveza je da pružimo maksimalan doprinos onima koji imaju najveće šanse da pobedimo ovo zlo od režima. Iz tog razloga, odluka o istupanju doneta je jednoglasno. Mnogo puta sam do sada ponovio: "Da smo bolji, bilo bi nam bolje" - navodi se.