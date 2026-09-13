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Ana Brnabić provela je danas dan sa ljudima u Stepojevcu.

- Družila sam se danas sa divnim ljudima u Stepojevcu. Razgovarali smo o sve tome što smo sve zajedno uradili u poslednjih 14 godina.

Kako je istakla, ne postoji oblast u kojoj nismo značajno napredovali.

1/4 Vidi galeriju Ana Brnabić sa ljudima u Stepojevcu Foto: Kurir

- Od Vojske Srbije koja je neuporedivo jača, preko više od 600 km novih autoputeva i brzih saobraćajnica, novih najmodernijih bolnica i kliničkih centara, naučno-tehnoloških parkova i naučnih instituta, do plata i penzija koje su najveće u regionu, a polako prestižemo i određene države članice EU.

- I znamo da uz sve to moramo još mnogo toga da uradimo. Nasuprot tome stoji studentsko-blokaderska lista, koja Srbiji nudi mržnju i podele, šišanje i jahanje političkih neistomišljenika a od juče i vešanje o bandere, zajedno sa opskurnim hrvatskim novinarima koji ih podržavaju.

- Mi verujemo u ujedinjenu, pobedničku Srbiju, verujemo da Vučić kao predsednik vlade može da nas vodi u nove pobede. Mi verujemo u narod, i pozivamo sve da na izborima podrže listu ALEKSANDAR VUČIĆ UJEDINJENA SRBIJA.