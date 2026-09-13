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Aleksandar Vučić prvi je na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za vanredne parlamentarne izbore, a slede predsednik SNS Miloš Vučević i članica Predsedništva SNS Ana Brnabić.

Na listi, koja je posle proglašenja objavljena na sajtu RIK-a, u prvih deset od ukupno 250 kandidata za poslanike, nalaze se i penzionisani profesor Stojan Radenović, poslanik i funkcioner stranke Marina Raguš, dosadašnji šef poslaničke grupe Milenko Jovanov, ministar u tehničkom mandatu Nikola Selaković, magistar violine Jovan Kolundžija, dramska umetnica Lidija Vukićević i lekar specijalista Verica Jovanović.

Na listi se nalaze i glumica Jelena Đukić Milinković, kao i član stranke i direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon, operska umetnica Nataša Tasić Knežević, funkcioner SNS i advokat Vladimir Đukanović, glumac Branislav Lečić, ministarka u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović.

Među kandidatima za poslanike su i profesor neurologije Svetlana Miletić-Drakulić, analitičar Saša Borojević, bivši košarkaš Željko Rebrača, profesor i lekar Milan Stojičić, kao i glumac Lepomir Ivković.

Na listi su i lekar specijalista Svetlana Popadić, profesor matematike Nevena Đurić Nikitović, advokat Biljana Pantić Pilja i profesor Goran Stanojević.

Naredni kandidati na listi su kardiolog Marija Zdravković i student Miloš Pavlović, biohemičar Rajka Matović, student Vukašin Vučićević, a na tridesetom mestu nalazi se doktor ekonomije Uglješa Mrdić.

Na listi su i kandidati koalicionih partnera - SRS Aleksandar Šešelj, PUPS-a Stefan Krkobabić, Narodne seljačke stranke Marjan Rističević i Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić.

Među kandidatima su i poslanik i lekar Nada Macura, dosadašnja predsednica Odbora za KiM Danijela Nikolić, funkcioner SNS Aleksandar Mirković, novinar Nina Kuburović, poslanica Vjerica Radeta, diplomirani pravnici Aleksa Grubešić i Dina Vučinić, koja je trenutno predsednica Skupštine Grada Novog Sada, kao i ekonomista Sanja Džajić.

Na listi je i dosadašnji poslanik i bivši košarkaški trener Đorđo Đorđić, kao i poslanici u više saziva Risto Kostov, Milovan Drecun, Miroslav Petrašinović, Nataša Jovanović.

Kandidati za narodne poslanike su i poslanici Nebojša Bakarec, Aleksandar Marković, Goran Rakić, Veroljub Arsić, Marko Atlagić, Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski i drugi.

Na listi su i studenti Luka Lalošević, Vladimir Balać i Anđelija-Hajdana Bakalović.

Kurir/Informer

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