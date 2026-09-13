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Blokaderska profesorka Ljubica Oparnica snimljena je u trenutku čistog divljaštva kako drsko baca papire na aktiviste Srpske napredne stranke (SNS), dok sa pištaljkom u ustima glumi političkog arbitra!

Ova bahata epizoda još jedan je u nizu dokaza da blokaderi nemaju nikakav program, ideju niti plan za građane Srbije, već se njihova celokupna politika svodi na uličnu buku, vrisku i fizičko maltretiranje neistomišljenika.

Oparnica je na delu pokazala kako zamišlja političku borbu – nadvikivanjem, duvanjem u pištaljku i razbacivanjem materijala ljudi koji misle drugačije — ovako zamišlja da se dolazi na vlast?

Međutim, bahata profesorka i njeni opozicioni saborci zaboravili su jednu ključnu stvar: od buke, bahatosti i uličarskog ponašanja do poverenja naroda i vlasti, put je ipak mnogo duži!

Pogledajte kako izgleda bahatost na delu: