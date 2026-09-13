- U svemu što smo tokom svih ovih godina radili, vodila nas je jedna misao, a to je Srbija, uz želju da je sačuvamo, podignemo i ostavimo snažniju generacijama koje dolaze. Na tom putu bilo je teških trenutaka i odluka koje nije bilo lako doneti, ali smo uvek znali zbog čega se borimo. Svaka vaša reč podrške, razumevanje, strpljenje i vera da sopstvenim radom možemo da menjamo zemlju, davali su nam snagu da izdržimo i nastavimo dalje - poručio je predsednik i dodao: