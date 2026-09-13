"U SVEMU ŠTO SMO SVIH OVIH GODINA RADILI VODILA NAS JE JEDNA MISAO" Vučić sumirao radnu nedelju: Bilo je teških trenutaka ali smo uvek znali zbog čega se borimo
- Vučić je na Instagramu sumirao radnu nedelju i poručio da je tokom svih godina rada glavna misao bila Srbija, uz želju da se sačuva i ojača.
- Istakao je da su teške odluke i podrška građana davale snagu da se nastavi dalje, uz poruku da su ljudi najveća snaga Srbije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju u snimku objavljenom na Instagramu.
- U svemu što smo tokom svih ovih godina radili, vodila nas je jedna misao, a to je Srbija, uz želju da je sačuvamo, podignemo i ostavimo snažniju generacijama koje dolaze. Na tom putu bilo je teških trenutaka i odluka koje nije bilo lako doneti, ali smo uvek znali zbog čega se borimo. Svaka vaša reč podrške, razumevanje, strpljenje i vera da sopstvenim radom možemo da menjamo zemlju, davali su nam snagu da izdržimo i nastavimo dalje - poručio je predsednik i dodao:
- Vi ste srce, oslonac i najveća snaga Srbije. Zbog vas smo se borili, radili i zbog vas ćemo nastaviti da dajemo sve od sebe. Srbija je naša najveća ljubav, naš ponos i najvažnija obaveza - poručio je Vučić.
Kurir.rs