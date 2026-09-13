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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski plovila je danas Savom i Dunavom sa mladima, gde je u otvorenom razgovoru o njihovoj budućnosti poslala moćnu poruku podrške omladini Srbije.

- Danas smo Savom i Dunavom plovili sa mladima i razgovarali o njihovoj budućnosti. Reka je simbol života i protoka vremena. A kada mladi čovek završi školovanje, važno je da ne prođe previše vremena do prvog posla, prve prakse, obuke i prilike da pokaže šta zna. Zato širimo Garanciju za mlade. Od 1. januara 2027. godine, program će biti dostupan mladima širom Srbije, u svakom gradu i svakoj opštini - navela je ministarka.

U pilot-programu u Nišavskom, Rasinskom i Sremskom okrugu obuhvaćeno je 25.000 mladih, a 12.245 njih ostvarilo je pozitivan ishod: kroz posao, nastavak školovanja, obuku ili sticanje radnog iskustva.

- Želimo da mladi imaju izbor. Da mogu da steknu prvo radno iskustvo, da se dodatno obuče, pokrenu svoj posao ili pronađu put koji najviše odgovara njihovim sposobnostima i ambicijama. I nije važno da li žive u Beogradu, velikom gradu, maloj opštini, prigradskom naselju ili selu. Garancija za mlade ne treba da bira umesto njih. Naš posao je da otvorimo vrata. Njihovo je da izaberu kroz koja žele da prođu.

Mladima ne želimo da obećavamo budućnost. Želimo da im pomognemo da je sami stvore.