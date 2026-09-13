ĐURO MACUT POSETIO TRSTENIK Dom zdravlja pravi primer efikasnog zdravstvenog zbrinjavanja
Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut posetio je Trstenik, gde je razgovarao sa rukovodstvom Opštine i direktorkom Doma zdravlja „Dr Sava Stanojević“ dr Žaklinom Ristić.
Dom zdravlja u Trsteniku brine o zdravlju oko 36.000 građana ovog kraja i pokriva 50 seoskih naselja.
- Mnogo je važno da primarna zdravstvena zaštita bude dostupna svim građanima bez obzira na to da li žive u gradskoj ili seoskoj sredini. Dom zdravlja u Trsteniku pravi primer efikasnog zdravstvenog zbrinjavanja. Zahvaljujem se lekarima, medicinskim sestrama i svim zaposlenima u Domu zdravlja, koji su svakog dana uz svoje pacijente.
Direktorka Doma zdravlja Žaklina Ristić je obavestila premijera Macuta o radu ove ugledne zdravstvene ustanove.
- U proteklih pet godina značajno uloženo u adaptaciju i opremu zdravstvene ustanove, ali i dalje ima prostora za dodatnu modernizaciju. Dom zdravlja u Trsteniku uspešno pruža zdravstvenu zaštitu i u oblasti specijalističke i dijagnostičke službe, na odseku interne medicine, pneumoftiziologije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, oftalmologije, psihijatrije, fizikalne medicine i psihologije, istakla je ona.