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Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut posetio je Trstenik, gde je razgovarao sa rukovodstvom Opštine i direktorkom Doma zdravlja „Dr Sava Stanojević“ dr Žaklinom Ristić.

Dom zdravlja u Trsteniku brine o zdravlju oko 36.000 građana ovog kraja i pokriva 50 seoskih naselja.

- Mnogo je važno da primarna zdravstvena zaštita bude dostupna svim građanima bez obzira na to da li žive u gradskoj ili seoskoj sredini. Dom zdravlja u Trsteniku pravi primer efikasnog zdravstvenog zbrinjavanja. Zahvaljujem se lekarima, medicinskim sestrama i svim zaposlenima u Domu zdravlja, koji su svakog dana uz svoje pacijente.

Direktorka Doma zdravlja Žaklina Ristić je obavestila premijera Macuta o radu ove ugledne zdravstvene ustanove.