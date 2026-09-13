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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je taktičkoj vežbi Vojske Srbije na Pešteru. Po dolasku na poligon pozdravio je oficire i poklonio se trobojci, a po završetku izrazio ponos i zadovoljstvo, a potom se oglasio na svom Instagram nalogu.

- Veoma sam ponosan na oficire, podoficire i vojnike. Ponosan na njihov trud, naporan i težak rad. Mnogo rada, mnogo truda, mnogo energije je uloženo. Hoćemo mir i stabilnost, hoćemo da sami čuvamo i štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. I zato, svima hvala.

Kako je istakao ukupan napor i trud svih oficira, podoficira i vojnika ocenjuje sa "vrlo dobro".

O vojnom roku

- Sve je spremno, i ja mislim da to od marta normalno ide. Posebno sam srećan. To je malo dana, to je 75 dana - ništa, ali će mnogo značiti u smislu dobijanja odgovornosti, ozbiljnosti, posvećenosti, i rekao bih čak i odrastanja za, pre svega, naše mladiće.

- A mislim da je to važno i za razvoj naših gradova, posebno u pograničnim područjima, dakle od Pirota, Priboja do Sombora. To vam je, kada imate takvu vrstu kasarni, to vam je kao da imate fabriku u tom gradu, i verujem da će tim ljudima i tim gradovima mnogo značiti.