Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je taktičkoj vežbi Vojske Srbije na Pešteru. Po dolasku na poligon pozdravio je oficire i poklonio se trobojci, a po završetku izrazio ponos i zadovoljstvo, a potom se oglasio na svom Instagram nalogu.

- Veoma sam ponosan na oficire, podoficire i vojnike. Ponosan na njihov trud, naporan i težak rad. Mnogo rada, mnogo truda, mnogo energije je uloženo. Hoćemo mir i stabilnost, hoćemo da sami čuvamo i štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. I zato, svima hvala.

Kako je istakao ukupan napor i trud svih oficira, podoficira i vojnika ocenjuje sa "vrlo dobro". 

 O vojnom roku

- Sve je spremno, i ja mislim da to od marta normalno ide. Posebno sam srećan. To je malo dana, to je 75 dana - ništa, ali će mnogo značiti u smislu dobijanja odgovornosti, ozbiljnosti, posvećenosti, i rekao bih čak i odrastanja za, pre svega, naše mladiće.

- A mislim da je to važno i za razvoj naših gradova, posebno u pograničnim područjima, dakle od Pirota, Priboja do Sombora. To vam je, kada imate takvu vrstu kasarni, to vam je kao da imate fabriku u tom gradu, i verujem da će tim ljudima i tim gradovima mnogo značiti.

Šta je još poručio predsednik Srbije pročitajte klikom OVDE.

Ne propustitePolitika"VRLO DOBRO! VEOMA SAM PONOSAN! HOĆEMO MIR I STABILNOST" Vučić: Hoćemo sami da čuvamo svoje nebo! Mogli ste da vidite robotizovani napad bez ijednog čoveka
6655.png
Politika"U SVEMU ŠTO SMO SVIH OVIH GODINA RADILI VODILA NAS JE JEDNA MISAO" Vučić sumirao radnu nedelju: Bilo je teških trenutaka ali smo uvek znali zbog čega se borimo
IMG-20250608-WA0140.jpg
PolitikaKOMPLETNA LISTA "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" Otkriveni svi kandidati! Vučić na prvom mestu, a evo ko ga sledi
Aleksandar Vučić
PolitikaRIK PROGLASIO LISTU "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Biće pod rednim brojem jedan
Izbori 2026 Aleksandar Vučić predaja liste SNS Ujedinjena Srbija Miloš Vučević (12).jpeg