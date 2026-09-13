NEVEROVATNA SILA NA PEŠTERU! Vučić se poklonio srpskoj zastavi, pa jasno poručio: "Hoćemo sami da čuvamo svoje nebo" Evo koju je ocenu dobila Vojska Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je taktičkoj vežbi Vojske Srbije na Pešteru. Po dolasku na poligon pozdravio je oficire i poklonio se trobojci, a po završetku izrazio ponos i zadovoljstvo, a potom se oglasio na svom Instagram nalogu.
- Veoma sam ponosan na oficire, podoficire i vojnike. Ponosan na njihov trud, naporan i težak rad. Mnogo rada, mnogo truda, mnogo energije je uloženo. Hoćemo mir i stabilnost, hoćemo da sami čuvamo i štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. I zato, svima hvala.
Kako je istakao ukupan napor i trud svih oficira, podoficira i vojnika ocenjuje sa "vrlo dobro".
O vojnom roku
- Sve je spremno, i ja mislim da to od marta normalno ide. Posebno sam srećan. To je malo dana, to je 75 dana - ništa, ali će mnogo značiti u smislu dobijanja odgovornosti, ozbiljnosti, posvećenosti, i rekao bih čak i odrastanja za, pre svega, naše mladiće.
- A mislim da je to važno i za razvoj naših gradova, posebno u pograničnim područjima, dakle od Pirota, Priboja do Sombora. To vam je, kada imate takvu vrstu kasarni, to vam je kao da imate fabriku u tom gradu, i verujem da će tim ljudima i tim gradovima mnogo značiti.
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