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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali jutros je doneo nekoliko dobrih vesti, pre svega penzionerima!

Gostujući u jutarnjem programu TV Pink, Mali je obradovao penzionere i korisnike novčane socijalne pomoći rekavši da su sve uplate jednokratne novčane pomoći od po 6.000 dinara proknjižene jutros nakon pet sati, kao i da je isplatom obuhvaćeno oko dva miliona građana.

- Bili smo vredni. Već nakon pet ujutru su proknjižene sve uplate. Dakle i za naše najstarije sugrađane i za one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, za one koji primaju dečiji dodatak, i za naše borce, kao i one koji primaju borački dodatak. Dakle, to je negde oko dva miliona građana Srbije danas, a ukupna vrednost samo ovog dela paketa je oko 50 milijardi dinara", rekao je Mali koji je dodao da je jednokratna pomoć građanima rezultat većih prihoda u budžetu nego što je planirano.

"U budžetu ima više nego što smo planirali"

- Ovo je rezultat toga što imamo veće prihode u budžetu nego što smo planirali. Svake godine, kad imamo veće i bolje prihode, mi neku jednokratnu pomoć isplatimo. Evo, to radimo i ove godine, apsolutno iz realnih izvora, kazao je Mali zahvalivši se penzionerima na svemu što su uradili za Srbiju jer se sve što se danas radi, radi na temelju onoga što su oni uradili.

Foto: screenshot pink tv

Šta je država sve dosad dala

Podsetio je da je za ceo paket pomoći građanima, koji uključuje i smanjenje cene lekova, država izdvojila oko milijardu evra.

- Prvo smo podelili 30.000 vaučera svim našim penzionerima koji imaju penzije niže od 80.000 dinara. Svaki vaučer po 10.000 dinara. Onda smo slušali ljude, razgovarali s njima, pa su rekli da su visoke cene lekova. Država je preuzela najveći teret tog smanjenja. Sada vidite da, kada kupujete lekove na recept, imate drastično smanjenje cena tih lekova, što opet pomaže onima koji su u problemu i kojima ti lekovi život znače.

- Evo sada jednokratna pomoć. Penzioneri neki dobijaju 35.000 dinara, neki 27.500, neki 20.000. Ovi ostali dobijaju po 25.000 dinara, 10.000 dinara naši borci, rekao je Mali.

Povećanje plata i penzija

- Od 1. decembra je povećanje plata i penzija, a ne od 1. januara. Inflacija je po poslednjim podacima 1,3 odsto.

Ministar je ukazao da je 1.530.000 ljudi prijavljeno za 6.000 pomoći.

- Mi smo pre samo mesec dana usvojili zakon roditelj-negovatelj i država pomaže roditeljima da izdržavaju svoju decu, krediti za mlade - 1 posto učešća".

- Ono što smo obećali, ispunili smo i hoću da se zahvalim najstarijim sugrađanima, ali i svim građanima Srbije jer je ovo rezultat jer imamo veće prihode u budžetu nego što smo planirali. Svake godine kada imamo veće i bolje prihode mi neku jednokratnu pomoć isplatimo, to i ove godine radimo".

Foto: screenshot pink tv

Ministar je podsetio na Akcionarski fond i na novac koji se isplaćuje.

- Kada pogledate Akcionarski fond, pravo na isplatu imaju nosioci prava. Ako je neko u međuvremenu preminuo, njegovi naslednici imaju pravo na njegov novac. Oni će taj novac imati najkasnije 25. septembra, a 1. decembra kreće povećanje plata i penzija".

- Mi smo jedna od najbrže rastućih ekonomija ove godine. Sa EXPO, završetkom svim infrastrukturnih radova, Vožd Karađorđe, ogroman infrastrukturni projekat - osim brige koju pokazujemo ljudima, nismo zaustavili nijednu investiciju. Pokušavamo da uradimo sve što je potrebno da podignemo status života.