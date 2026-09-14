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Iz analize Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zaključuje se da je snimak koji je sačinio i objavio korisnik naloga Radio puls Grocka, Stefan Radić, prvi objavljen 15. marta 2025. godine originalan snimak, dok su tri snimka koji su narednih dana najvise šerovani i eksploatisani u medijima i na društvenim mrezama - naknadno montirani uz dodavanje specifičnog “huka” radi stvaranja utiska o nekom “zvučnom oružju”!

Sve su to, kako je utvrđeno, namerno radili korisnici različitih društvenih mreža u cilju stvaranja utiska i širenja dezinformacija u domaćoj i međunarodnoj javnosti da je zaista na protestu 15. marta 2025. godine od strane državnih organa upotrebljen tzv. “zvučni top”, i to, da patetika bude veća, protiv okupljenih građana koji su ćuteći stajali kako bi odali počast žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Osmišljeni plan napada na državu konačno je razotkriven u analizi VJT u Beogradu koja je objavljena u celosti na njihovom sajtu uz prateće dokaze, i iz koje se tačno mogu videti profili i objave - one koje su originalne i na kojima “huka” nema i onih na kojima je haj “huk” naknadno dodat u cilju izazivanja panike kod građana, podizanja tenzija u društvu i mržnje prema aktuelnoj vlasti.

00:37 Originalan zvuk prekida protesta sa radija Puls Grocka Izvor: Radio Puls Grocka

Tužilaštvo je u objavljenom dokumentu ukazalo da je radi detaljne analize izvršilo pretragu objavljenih snimaka prekida 15-minutne tišine koji su objavljeni na društvenim mrežama i internet platformama nakon 15. marta 2025. godine.

U pitanju je 11 snimaka koji su postavljeni na “YouTube” platformi sa sledećih profila:

VRATITEnamSrbiju, RadeŠušnjaravion, TheRaulAmon, “kornjačin.vrač”, “balkanvidea”, “Tema-y2c6o”, “JesteDaJesteDa”, “Igor.K”, “korisne.zanimljivosti”, “BitnobyZanaZivaljevic”, “MoodriOblak”.

Utvrđeno je, kako navodi tužilaštvo, da se, iako svi video zapisi snimaju isti momenat prekida petnaestominute tišine, na tri video zapisa čuje neobično jak zvuk poput „huka“, dok na drugim snimcima takav zvuk nije zabeležen, već se na njima čuju isključivo zvuk pištaljki, trube, komešanje i uznemireni uzvici građana.

00:24 Montiran zvuk sa dodatim hukom na protestu 1 Izvor: Youtube/VRATITE nam SRBIJU

00:23 Montiran zvuk sa dodatim hukom na protestu 2 Izvor: Youtube/Tema

Ova tri snimka na kojima je zabeležen specifičan „huk“, predstavljaju skoro identične snimke sačinjene na identičnoj lokaciji u identičnom okruženju građana i najverovatnije su načinjeni od strane dva lica koja su se nalazila u neposrednoj međusobnoj blizini.

Lažni snimci su objavljeni sa sledećih profila: „VRATITEnamSrbiju“, “kornjačin.vrač” i “Tema-y2c6o”.

Budući da se po zvuku razlikuju od ostalih snimaka, u cilju provere njihove autentičnosti, tužilaštvo je izvršilo internet pretragu radi utvrđivanja da li su objavljeni i na društvenim mrežama, te je utvrđeno da je jedan od ovih snimaka objavljen i sa “Tik Tok” profila „bojan.hajdu3“.

Međutim, snimak iste sadržine je objavljen i na „Facebook“ aplikaciji od strane korisnika Stefana Radića I Aleksandra Kutlešića (Radio Puls Grocka), pri čemu su snimci na oba profila po sadržini video zapisa identična snimcima objavljenim sa tri profila na “YouTube” platformi, kao i sa “Tik Tok” aplikacije.

Foto: Facebook Prinscreen

Ključna razlika, kao je istaklo tužilaštvo, jeste u audio zvuku, budući da ova dva snimka ne sadrže nikakav neobičan zvuk poput „huka“, već sadrže isključivo zvuk pištaljki i komešanja građana uz odsustvo bilo kakvog neobičnog zvuka.

- Bitno je napomenuti da je uvidom u navedene profile pomenutih korisnika, koji su javni, utvrđeno da se radi o profilima koji podržavaju proteste, a koji su politički negativno nastrojeni prema predsedniku Republike Srbije i vladajućoj stranci - navelo je tužilaštvo.

Radi potpune provere autentičnosti snimaka, tužilaštvo je izvršilo analizu i poređenje onih na kojima se čuje neobičan „huk“ sa istim snimcima na kojima se taj zvuk ne čuje.

Provera je izvršena upotrebom softverskog alata „sonic-visualiser“ koji je namenjen za poređenje i analizu audio sadržaja i odnosi se na video zapise sa sledećih profila:

- Najbolji snimak ZVUKA ZVUČNOG TOPA na protestu u Beogradu. Pojačaj do kraja! - Video snimak je objavljen dana 16.03.2025. godine na YouTube kanalu "Tema" u 20.18 časova. Video zapis prikazuje ambijent i dešavanja na uglu ulica Kneza Miloša i Kralja Milana oko 19.11 časova.

Na ovom snimku se čuje specifičan „huk“. Snimak se može preuzeti na veb adresi:

Trajanje video zapisa je 23 sekunde.

- POJAČAJ da čuješ - Zvučni top - VRATITE nam SRBIJU -

Video snimak je objavljen dana 16.03.2025. godine na YouTube kanalu "VRATITE nam SRBIJU" u 19.04 časova.

Video zapis prikazuje ambijent i dešavanja na uglu ulica Kneza Miloša i Kralja Milana oko 19.11 časova. Na ovom snimku se čuje specifičan „huk“. Snimak se može preuzeti na veb adresi:

Trajanje video zapisa je 24 sekunde.

-Puls_Radio_Grocka_-_Danas_nju_15 minutnu_tis_inu_tac_no_u_19i11h_prekinuo_je_c_udan_zvuk_koji_Xmm22j - Video snimak je objavljen dana 15.03.2025. godine na Facebook nalogu "Stefan Radić (Radio Puls Grocka)" u 22.51 časova.

Video zapis prikazuje ambijent i dešavanja na uglu ulica Kneza Miloša i Kralja Milana oko 19.11 časova. Na ovom snimku se ne čuje nikakav neobičan zvuk poput „huka“.

00:37 Originalan zvuk prekida protesta sa radija Puls Grocka Izvor: Radio Puls Grocka

Trajanje video zapisa je 37 sekundi.

Iz detaljne analize je utvrđeno da su, osim snimka obljavljenog na Radio puls Grocka, ostali snimci naknadno montirani tako što im je pojačavan intenzitet zvuka i objavljeni su dan kasnije.