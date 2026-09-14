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Mlada studentkinja, blokaderka iz Beograda, konačno je otkrila pravi program i ciljeve blokadera i to za FTV, Federalnu TV iz Sarajeva.

Štaviše, to je uradila na primeru Ratka Mladića koji je prošle nedelje sahranjen u Beogradu.

Naime, njena teza je da "pod ovom vlašću ne može da se živi dostojanstveno" a kao razlog za to navodi sledeće:

“Mora da se desi suočavanje sa svim stvarima koje su bile. Ne može neko da obeležava, ONO, godišnjicu smrti Ratka Mladića, a da drugi budu protiv toga. To ne treba da se dešava. Treba da dođemo do činjenica da je Ratko Mladić ratni zločinac i da ne treba da ga glorifikujemo”

Međutim, verovatno i nesvesna šta je izgovorila, nehotice je otkrila i prave namere blokadera koje sežu od, kako je rekla, tog 1. novembra.

- Ja očekujem apsolutnu pobedu studentskog pokreta i studentske liste na tim izborima, zato što sve ono što je studentski pokret radio od tog 1. novembra, jeste vodilo, i vodiće, i dovešće do promene sistema, rekla je ona indirektno priznavši da od samog početka nije bilo reči ni o o borbi za pravdu za nastradale u padu nadstrešnice i pijetetu prema njima već o borbi za vlast preko smrti nevino stradalih ljudi u strašnoj tragediji koja je tog dana zadesila Srbiju.

Štaviše, blokaderka nastavlja u istom stilu pa kaže:

- Mora da dovede do promene sistema, jer u ovakvoj državi ne može da se živi, ne može da se dostojanstveno živi. 25. oktobar će da bude kraj vlasti Srpske napredne stranke, a početak jedne nove, normalne države.

- Meni je jasno da se u ovom trenutku o tome ne priča, zato što je potreban jedan široki front svih građana kako bi se ovaj režim pobedio. I definitivno treba da se desi razgovor i suočavanje sa svim stvarima koje su bile, kada u ovoj državi konačno bude dijaloga i prostora, političkog i demokratskog prostora za to.

- Ukoliko izbegnemo taj dijalog, mislim da ćemo samo da se vrtimo u krug i da, ne znam, svake godine jedna grupa obeležava godišnjicu smrti, ono, Ratka Mladića, a da jedna grupa bude protiv toga, što je apsolutno neodrživo.

- I ne treba da se dešava, već treba da dođemo do konsenzusa, do onog konsenzusa koji je činjenica, a to je da je Ratko Mladić ratni zločinac i da ne treba da ga slavimo niti glorifikujemo, rekla je ona za sarajevsku televiziju.